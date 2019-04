9. April 2019 Druckansicht

Kultureller Nachmittag mit Ehrungen in Setterich

Zu Beginn des Frühlings findet traditionell in der Kreisgruppe Setterich der Kulturelle Nachmittag statt. Dieses Jahr traf man sich am 17. März in der Gnadenkirche. Leider zum letzten Mal an diesem Ort, da die Kirche im Sommer geschlossen wird und dann nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Vielleicht auch deswegen waren rund 80 Gäste anwesend und erlebten ein schönes Programm, zu dem die Kreisgruppenvorsitzende Sunhild Leinesser alle herzlich begrüßte.

Das Programm eröffnete der Stephan-Ludwig-Roth-Chor mit mehreren bekannten und weniger bekannten Melodien. Humorvoll wie immer führte Dirigent Hanns Scheilen durch den Reigen der Lieder. Auch das Publikum durfte bei „Det Fräjohr kit än de Wegden“ oder „Af deser Ierd“ mitsingen, bevor man sich bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen stärken konnte.



Mitglieder mit 65-jähriger Verbandszugehörigkeit wurden in Setterich geehrt, von links: Kreisgruppenvorsitzende Sunhild Leinesser, Maria Prall, Sofia Graffi, Rosina Fritsch, Maria Graffi und Landesvorsitzender Rainer Lehni. Foto: Angelika Schwager

Den Abschluss des Programms bildete ein toller Auftritt der Blaskapelle Siebenbürgen Setterich. Es waren so viele Musikerinnen und Musiker erschienen, dass diese kaum alle Platz im Chor der Kirche fanden. Traditionelle Blasmusik wechselte sich ab mit modernen Klängen und forderte das Publikum natürlich zur Zugabe auf. Ein gelungener Nachmittag ging viel zu schnell zu Ende. rl

Schlagwörter: Kreisgruppe, Setterich, Nordrhein-Westfalen, Ehrungen, Kulturnachmittag

