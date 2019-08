26. August 2019 Druckansicht

Kreisgruppe Rhein-Ruhr: Neuer Vorstand gewählt

Zu einem gemütlichen Nachmittag hatte jüngst der Vorstand der Kreisgruppe Rhein-Ruhr eingeladen. Wie im vorigen Jahr trafen wir uns im Vereinshaus der Kleingartenanlage im Quellenbusch in Bottrop. Dieses Jahr standen auch die Vorstandswahlen auf dem Programm. Wie immer wurden die Mitglieder per Brief eingeladen, die Ankündigung erfolgte auch in der Siebenbürgischen Zeitung.

Bei schönem Wetter fanden sich viele Mitglieder und Gäste ein. Sehr gefreut haben wir uns, Sara Sander als Gast zu begrüßen, sie gehört zu den ältesten Ehrenbürgern der Siebenbürger Sachsen. Zunächst saßen wir bei Kaffee und siebenbürgischem Gebäck zusammen. Dank hierfür gebührt den Organisatoren und den großzügigen Kuchenspendern. Der Vorsitzende Erich Hiemesch eröffnete die Mitgliederversammlung, begrüßte die Mitglieder und Gäste sowie die stellvertretende Landesvorsitzende Hanna Jung-Boldan, die zur Durchführung der Neuwahlen angereist war. Herr Hiemesch berichtete von den Aktivitäten der letzten vier Jahre. Nach leichten anfänglichen Startschwierigkeiten hat die Kreisgruppe eine ganze Reihe erfolgreicher Aktivitäten organisieren können: ein gut besuchtes Grillfest 2018; die alljährlichen Adventsfeiern, die fast alle von Edeltraud Krestel organisiert wurden; die Gottesdienste in der Lutherkirche in Oberhausen mit dem Hinweis, dass am 8. September wieder ein Gottesdienst mit Pfarrer Dieter Herbert stattfindet; die gut besuchten Vorträge von Claus Fronius zu geschichtlichen Themen der Siebenbürger; der Vortrag von Rainer Lehni im Film- und Medienzentrum Osterfeld über die Kirchenburgen in Siebenbürgen. Vorstand der Kreisgruppe Rhein-Ruhr, von links: Nicoleta Mathe, Andras Mathe, Siegfried Fakesch, Marianne Gierling, Vio Hiemesch, Erich Hiemesch, Hanna Jung-Boldan, Georg Weiss, Edeltraud Krestel, Claus Fronius, Patricia Sift. Foto: Noemi Hiemesch



Nach den Wahlen wurde für die bisherige Zusammenarbeit im Vorstand gedankt und eine Aufmerksamkeit an Ewald Kellner für seine langjährige Mitarbeit im Vorstand der Kreisgruppe Oberhausen und später der neuen Kreisgruppe Rhein-Ruhr überreicht. Anschließend wurde das Büfett eröffnet. Unter fachmännischer Anleitung von Georg Weiss war der Grill angeheizt worden, und nun gab es traditionelle Mici und Nackensteaks vom Grill. Bei kühlen Getränken fanden interessante Gespräche statt. Wir danken allen, die zu diesem gelungenen Nachmittag unserer Kreisgruppe beigetragen haben. Es folgte der Kassenbericht. Die Kassenprüfer hatten keine Beanstandung und der Vorstand wurde entlastet. Anschließend wurden die Neuwahlen unter der Leitung von Hanna Jung-Boldan durchgeführt. Folgende Mitglieder wurden gewählt: Erich Hiemesch: Vorsitzender; Patricia Sift: Kassiererin, Pressereferentin und Schriftführerin; Marianne Gierling: Kulturreferentin; Vio Hiemesch: Frauenreferentin; Siegfried Fakesch: Beisitzer, Kassenprüfer; als Beisitzer: Edeltraud Krestel, Georg Weiss, Andras Mathe und Nicoleta Mathe. EH/PS

Schlagwörter: Kreisgruppe, Rhein-Ruhr, NRW, Vorstandswahl

