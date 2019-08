Open-Air-Probe zum 65-jährigen Bestehen der Blaskapelle Herten

uch in diesem Jahr lockte die traditionelle Offene Probe der Siebenbürger Blaskapelle Herten viele Freunde, Nachbarn und Bekannte in den Garten des Siebenbürger Hauses. Zur Begrüßung wurden die Gäste mit einem Gläschen Sekt oder O-Saft auf den Vormittag eingestimmt, war dies doch zugleich der Anlass, „65 Jahre Siebenbürger Blaskapelle Herten“ zu feiern.

Offene Probe der Siebenbürger Blaskapelle Herten. Foto: Harald Stanberger

Aus diesem Anlass kam auch die von Philipp Ginsel komponierte und arrangierte Polka „Die Zweite“ zur Aufführung und begeisterte das Publikum. Das Programm des kurzweiligen Frühschoppens wurde abgerundet durch Auftritte der Siebenbürger Volkstanzgruppe: Angeboten wurden verschiedene Mitmach-Tänze wie „Reklich Med“ oder auch die Sternpolka, gezeigt wurde auch der schwungvolle „Schaulustig“.Weiter im Programm luden die Tänzerinnen und Tänzer das Publikum zum Mitsingen ein – und die Gäste stimmten gerne ein. Zugleich war die Veranstaltung der Rahmen für ein großes Dankeschön an all die Helfer und Helferinnen in unserer Gemeinschaft. Stellvertretend für alle anderen Mitwirkenden wurden Margret Grotzki und Susanna Hartig, die Leiterinnen unserer Heimatstube, unseres kleinen Siebenbürgischen Museums in Herten, an diesem Tag geehrt und bekamen ein Schmucksäckchen mit einem Erinnerungsstein aus dem Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim und einen großen Applaus der Gäste. Für das leibliche Wohl wurde bestens gesorgt, vor allem die gut gewürzte Siebenbürger Bratwurst und die beliebten Baumstriezel waren die Magnete des Vormittags. Vielen Dank auch auf diesem Wege noch einmal an alle Gäste und Mitwirkenden!

KR