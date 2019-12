Nikolaus, wo bleibst du?

Es gibt drei Dinge, die kostbar sind: Familie, Liebe, Freundschaft. All dies finden wir in unserer Stadt Geretsried. Der Vorstand der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen ist verantwortlich für die Aktivitäten der Landsleute, die diese Aufgabe mit viel Liebe und zur vollsten Zufriedenheit ausführen. Man ist wie in einer Familie, in der die Freundschaften auch mit anderen Landsmannschaften gepflegt werden. Ja, aber wo bleibt dann unser Nikolaus?

Frau Eckenreiter und ihre 150 Nikoläuse in Geretsried. Foto: Wiltrud Wagner

Eigentlich hat Maria Eckenreiter, unsere Nikolaus-Mama, bereits ihre 150 Söhne gebacken. Die hingegen warten jetzt auf ihre Kinder. Aber bis der Nikolaus-Papa, Johann Depner, die Söhne an die Kinder verteilen kann, müssen sich erst die 33 Engelchen, entschuldigung, die Zehntfrauen am 16. November unter der Leitung von Marianne Frühn treffen. Da werden Fragen und Schwierigkeiten besprochen und die Listen mit den Einladungen zu den Mitgliedern gebracht. Die Spenden werden dann für die Päckchen und für die eigentliche Weihnachtsfeier verwendet. Liebe Kinder, da müsst ihr halt noch etwas warten, aber dann kommt der Nikolaus bestimmt.Dennoch wurden auch die Großeltern nicht vergessen. So organisierte ich am 15. November einen Seniorennachmittag im Gemeindesaal der Petruskirche Geretsried mit dem Thema „Hermannstadt früher und heute“. Danach war Singen angesagt. Beim Anblick des gefüllten Saals machte mein Herz einen Luftsprung. Recht schönen Dank. Das macht Spaß auf ein Neues.Zu den heurigen Aktivitäten gehörte auch der Reformationsgottesdienst am 31. Oktober, abgehalten von Pfarrer Theo Heckel zusammen mit Pfarrer Hans Gerhard Städter, unterstützt von unserem Chor unter der Leitung von Renate Klemm. Dieser hat ein neues Mitglied bekommen. Ingeborg Heinrichsen, 83 Jahre alt, stammt aus der Niederlausitz, kommt mit neun Jahren an den Starnberger See und ist jetzt, seit kurzer Zeit, bei uns. Man kann also sehen, das Alter hat mit dem Singen nichts zu tun. Wichtig ist nur: Liebe und Freude. Also bitte kommt: Ihr seid alle willkommen, ob jung oder schon etwas älter. Leider war aber heuer der Gottesdienst nur mäßig besucht.Am 17. November fand der jährliche Volkstrauertag statt. Dieses Mal war zu meiner Freude unsere Gruppe beim Aufmarsch größer als sonst, die Jugend mit einbezogen. Auf dem Friedhof erwarteten uns dann noch mehr Landsleute. Zum Schluss konnte jeder in die Altentagesstätte Isarau kommen. Da gab es Kaffee, Kuchen und einen kleinen „Aufwärmer“.Recht schönen Dank für die gute Zusammenarbeit, bei der es immer viele fleißige Bienen braucht, sonst gibt es keine Früchte. Allen wünsche ich eine besinnliche Weihnachtszeit und ein gutes und gesundes Jahr 2020.

Wiltrud Wagner