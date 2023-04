1. April 2023

Ostergottesdienst in der Pauluskirche Stuttgart

Die Kreisgruppe Stuttgart lädt alle Landsleute und deren Freunde aus dem Großraum Stuttgart recht herzlich zum Ostermontagsgottesdienst ein. Er findet am 10. April um 10.00 Uhr zusammen mit der dortigen Kirchengemeinde in der evangelischen Pauluskirche in Stuttgart-West statt.

Durch den Gottesdienst mit siebenbürgisch-sächsischer Liturgie führen Pfarrer Günther Auner und Pfarrer Benjamin Helmschrott. Die musikalische Begleitung wird vom Trachtenchor der Kreisgruppe Stuttgart unter der Leitung von Ilse Abraham übernommen. Wir freuen uns, wenn viele Besucher in ihrer Heimattracht zum Gottesdienst kommen (Umkleidemöglichkeiten sind vorhanden). Anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Den Festtag lassen wir bei gemütlichem Beisammensein und Gesang ausklingen. Die Pauluskirche an der Ecke Bismarck-/Seyffertstraße in Stuttgart-West ist mit allen S-Bahnen erreichbar (Haltestelle „Schwabstraße“, Ausgang „Seyffertstraße“).

Schlagwörter: Stuttgart, Kreisgruppe, Ostergottesdienst, Einladung

