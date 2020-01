9. Januar 2020 Druckansicht

Feierlicher Advent in Schweinfurt

Zur traditionellen Adventsfeier wurde in der Früh das Gemeindehaus Sankt Kilian in Schweinfurt wunderbar geschmückt, der Weihnachtsbaum aufgestellt, die Lichter angezündet, die Tische vorbereitet und letztendlich auch der Stall mit der Krippe für das Christkind bereitgestellt. Adventslieder und Kerzenschein hüllten den Raum in eine feierliche Stimmung. Der 1. Vorstand begrüßte die Gäste in seiner Ansprache über Werte wie Freundschaft und Vorbilder. Sie begleiten uns ein Stück unseres Weges, geben uns Kraft, helfen uns bei Entscheidungen und hinterlassen ihre Spuren in unserem Leben. Irgendwann werden wir selbst zu Vorbildern und sollten unsere Ratschläge abwägen und uns in Geduld üben.

Es folgte eine kurze Rückschau über das zu Ende gehende Jahr und über die Aktivitäten im Verein. Beginnend mit der Mitgliederversammlung im März prägte vor allem die Jubiläumsfeier im April das Vereinsleben. 70 Jahre Kreisgruppe mit Höhen und Tiefen, mit Zu- und Abgängen, mit glücklichen und weniger schönen Zeiten, mit Chor und Tanzgruppen, Ausflügen und Festen, Veränderungen auf der politischen Bühne und den Folgen daraus und vielem mehr. Wir hielten einen Bruchteil aller Ereignisse in einer Jubiläumsschrift fest. Das Fest, beginnend mit einer Ausstellung siebenbürgischer Handarbeiten, Trachten, Krüge, Bücher u.v.m., mit Tanzgruppe, Rednern, Vorträgen, Blaskapelle und Tanzunterhaltung am Abend (es wurde bereits darüber berichtet) wurde ein voller Erfolg, auch dank vieler Helfer und Teilnehmer. Es folgte das Grillfest im Juni mit dem Helferessen am Grillplatz in Gochsheim. Ein guter Grund sich wieder auszutauschen, Spiele zu spielen und einen angenehmen Nachmittag zu verbringen. Im August fuhren wir mit der Bahn nach Bad Staffelstein. Dort verbrachten wir einen Urlaubstag mit allen Annehmlichkeiten. Zum Tag der Heimat im September, organisiert vom BdV, folgte der Vorstand der Einladung. Im November wurden Plätzchen gebacken und für das Krippenspiel geprobt. Nun wollen wir uns nicht auf Geschehenem ausruhen, sondern blicken hoffnungsvoll ins neue Jahr. Nikolaus mit Kindern in Schweinfurt. Foto: Annemarie Weber



Wir danken allen Mitgliedern und Familien für die Teilnahme an allen Aktivitäten der Kreisgruppe im vergangenen Jahr. Einen besonderen Dank für die tatkräftige Unterstützung und die eingebrachten leckeren Kuchen, frisch gebackenes Brot, Aufstriche, Helferwein, Likörchen usw. Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich alles Gute, viel Gesundheit, Glück und ein erfolgreiches neues Jahr 2020. Es folgte eine kurze Rückschau über das zu Ende gehende Jahr und über die Aktivitäten im Verein. Beginnend mit der Mitgliederversammlung im März prägte vor allem die Jubiläumsfeier im April das Vereinsleben. 70 Jahre Kreisgruppe mit Höhen und Tiefen, mit Zu- und Abgängen, mit glücklichen und weniger schönen Zeiten, mit Chor und Tanzgruppen, Ausflügen und Festen, Veränderungen auf der politischen Bühne und den Folgen daraus und vielem mehr. Wir hielten einen Bruchteil aller Ereignisse in einer Jubiläumsschrift fest. Das Fest, beginnend mit einer Ausstellung siebenbürgischer Handarbeiten, Trachten, Krüge, Bücher u.v.m., mit Tanzgruppe, Rednern, Vorträgen, Blaskapelle und Tanzunterhaltung am Abend (es wurde bereits darüber berichtet) wurde ein voller Erfolg, auch dank vieler Helfer und Teilnehmer. Es folgte das Grillfest im Juni mit dem Helferessen am Grillplatz in Gochsheim. Ein guter Grund sich wieder auszutauschen, Spiele zu spielen und einen angenehmen Nachmittag zu verbringen. Im August fuhren wir mit der Bahn nach Bad Staffelstein. Dort verbrachten wir einen Urlaubstag mit allen Annehmlichkeiten. Zum Tag der Heimat im September, organisiert vom BdV, folgte der Vorstand der Einladung. Im November wurden Plätzchen gebacken und für das Krippenspiel geprobt. Nun wollen wir uns nicht auf Geschehenem ausruhen, sondern blicken hoffnungsvoll ins neue Jahr.So stimmten wir uns ein mit vorweihnachtlichen Liedern und Gedichtvorträgen. Dank an Georg Weber für die Begleitung der Lieder auf seiner Steierischen Harmonika. Dann durften die Akteure endlich den Raum betreten. In ärmlicher Kleidung kamen Maria und Josef übers Land in den Stall und verkündeten die Geburt Jesu. Die Hirten folgten dem Stern und die Heiligen drei Könige kamen, gehüllt in Samt und Seide, und brachten Geschenke dem kleinen Kindlein in der Krippe. Zum Schluss sangen alle gemeinsam das Lied „Ihr Kinderlein kommet“. Die Begeisterung für das Krippenspiel war so groß, dass das Einläuten vom Nikolaus schon fast zur Nebensache wurde. Dennoch freuten sich alle Kinder auf ein Päckchen von ihm und strahlten mit den Kerzen des Weihnachtsbaumes um die Wette.Wir danken allen Mitgliedern und Familien für die Teilnahme an allen Aktivitäten der Kreisgruppe im vergangenen Jahr. Einen besonderen Dank für die tatkräftige Unterstützung und die eingebrachten leckeren Kuchen, frisch gebackenes Brot, Aufstriche, Helferwein, Likörchen usw. Im Namen des gesamten Vorstandes wünsche ich alles Gute, viel Gesundheit, Glück und ein erfolgreiches neues Jahr 2020. Annemarie Weber

Schlagwörter: Kreisgruppe, Schweinfurt, Adventsfeier, Krippenspiel, Rückblick

Nachricht bewerten:

2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.