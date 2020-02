Ein kunterbunter Abend in Neuburg

Der traditionelle Faschingsball der Kreisgruppe Neuburg a. d. Donau im Sporthotel Rödenhof hatte in diesem Jahr einiges zu bieten: Nach einer kurzen Begrüßung des Vorsitzenden Werner Gottschling ging es los mit dem Kinderfasching, bei dem Luise Gieb mit den Kindern tanzte und spielte. Es wurde viel gelacht, und natürlich gab es für alle Kinder auch ein paar Süßigkeiten als Belohnung.

Beste Faschingsstimmung mit vielen Masken in Neuburg. Foto: Erwin Höchsmann

Im Anschluss daran gab es einen spektakulären Auftritt. Die Showtanzgruppe „Young Fire“ aus Irgertsheim zeigte uns ihr diesjähriges Programm mit zahlreichen Hebefiguren. Später am Abend gab es eine Überraschung. Die Tanzgruppe Neuburg unter der Leitung von Annemarie Höchsmann hatte sich zu ihrem zehnjährigen Bestehen etwas Besonderes überlegt: eine tänzerische Reise um die Welt. Es ging von England über Jamaika bis zurück nach Siebenbürgen. So konnten wir alle noch einmal auf die tollen Auftritte der letzten Jahre zurückblicken.Schließlich durfte die Maskenprämierung nicht fehlen. Jung und Alt hatte sich wieder in schönste Kostüme geworfen, die stolz der Jury präsentiert wurden. Die Besten wurden mit einem kleinen Präsent belohnt. An diesem Abend gab es aber nicht nur viel Programm, es wurde auch viel getanzt. Die „Strings“ sorgten für ordentliche Stimmung und eine volle Tanzfläche bis zum Schluss.Der Vorstand bedankt sich bei allen Helfern und Organisatoren für den tollen Abend.

Isabella Höchsmann