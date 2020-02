Närrisches Faschingstreiben brachte die Maintalhalle zum Beben

Die kulturelle Saison der Kreisgruppe Aschaffenburg wurde auch dieses Jahr mit dem Faschingsball eröffnet. Närrisches Treiben, super Tanzauftritt, tolle Masken und bombastische Musik brachten die bunt geschmückte Maintalhalle in Mainaschaff am 15. Februar zum Beben – alle Narren und Gäste feierten ausgelassen mit.

Die Show der Tanzgruppe Aschaffenburg beim Faschingsball in Mainaschaff stand unter dem Motto „Russische Staatsoper“. Foto: Ines Fucker

Die Tanzgruppe Aschaffenburg nach ihrem beeindruckenden Auftritt. Foto: Werner Franz

Der Vorsitzende der Kreisgruppe, Horst Wädt, konnte viele bunte Masken sowie Faschingsfreunde von nah und fern in der wunderschönen Festhalle begrüßen, die von den Vorstandsmitgliedern samt Partnern geschmückt worden war. Bunte Luftballons, Girlanden, Luftschlangen, bunte Servietten im Saal und in der Bar luden zum Fest ein. Für eine stets volle Tanzfläche und bombastische Stimmung sorgte die Band „Melody und Freunde“ aus Würzburg. Klein und Groß, Jung und Alt tummelten sich alle mit viel Spaß und Ausdauer auf der Tanzfläche und feierten ausgelassen die fünfte Jahreszeit.Nach der ersten größeren Tanzrunde kamen unsere Kleinsten auf ihre Kosten – in einer langen Polonaise schlängelten sich nun Prinzessinnen, Prinzen, Clowns, Polizisten, Piraten und viele andere tolle Kindermasken durch den Saal auf die Tanzfläche. Bei den anschließenden Tänzen sowie beim Einsammeln der Bonbons und Luftballons, welche es von der Bühne regnete, hatten die Kinder ihren Spaß. Wie in den vorherigen Jahren erhielten alle Kinder den ersten Preis!Den Höhepunkt des Abends stellte der Auftritt der Tanzgruppe Aschaffenburg dar. In einer beeindruckenden Show unter dem Motto „Russische Staatsoper“ entführten die jungen Kosaken (die Frauen der Tanzgruppe) und die graziösen Ballerinas (die Männer der Tanzgruppe) die Zuschauer in die Welt der modernen russischen Staatsoper. Leitung und Choreographie hatten Anna Krech und Helmut Szegedi inne, die Kulisse wurde von Daniel Henning gefertigt. Das Publikum, das sich am Rand der Tanzfläche versammelt hatte, war mitgerissen und feuerte die begeisterten Tänzerinnen und Tänzer durch Pfiffe und Mitklatschen an. Liebe Jungs der Tanzgruppe, ihr ward einfach fantastisch, ein super Männer-Ballett, ja ihr habt den Mädels diesmal die Show gestohlen!Es wurde weiterhin fleißig getanzt, ehe die Erwachsenennarren aufmarschierten. Angesichts der vielen tollen Masken, hatte es die Jury nicht leicht, die Besten zu prämieren. Die Entscheidung fiel letztlich auf folgende Kostüme: 3. Platz für die Scheichs und Sulaika, 2. Platz für die Gruppe „Bon Pflicht“, und der 1. Platz ging an „Arielle die Meerjungfrau und Ursula“.Danach ging das närrische Treiben bei voller Tanzfläche und super Musik bis zur Sperrstunde weiter. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Maskenträger, ohne die der Faschingsball seine Berechtigung nicht hätte, an die Tanzgruppe für die tolle Show, an das junge Team der Cocktailbar für die erfrischenden Cocktails und an die gesamte Helfermannschaft für ihren phantastischen Einsatz!

Hanni Franz

Einladung zum Kulturnachmittag in Mainaschaff

Herzliche Einladung ergeht an alle Landsleute, Freunde und Bekannte zum Kulturnachmittag der Kreisgruppe Aschaffenburg, der am Sonntag, dem, 15.00 Uhr, im Festsaal des Restaurants Maintalstuben (neben der Maintalhalle), Am Sportplatz 5, in Mainaschaff stattfinden wird. Lasst euch überraschen von einem abwechslungsreichen Programm. Für Kaffee und sonstige Getränke ist gesorgt. Wir bitten um Kuchenspenden und freuen uns auf euer Kommen.

Der Vorstand