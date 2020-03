Kreisgruppe Schorndorf: Rückblick und Vorschau bei der Jahreshauptversammlung

Am 16. Februar trafen sich viele Mitglieder der Kreisgruppe Schorndorf im Martin-Luther-Gemeindehaus, hielten in der Jahreshauptversammlung Rückblick und stellten sich auf die anstehenden Aktivitäten dieses Jahres ein. Die Gäste wurden wie gewohnt mit Kaffee, Kuchen und einem gedeckten Kaffeetisch empfangen.

Schorndorfer Vorstand nach den Berichten bei der Jahreshauptversammlung. Foto: Klaus Machau

Die 15 Musikanten der Siebenbürger Blaskapelle Schorndorf sorgten für den musikalischen Genuss. Zum „Böhmischen Traum“ und der „Vogelwiese“ wurde gleich das Tanzbein geschwungen und die Tanzfläche belegt.Die Kreisgruppenvorsitzende Helga Graef eröffnete das offizielle Programm, indem sie die Gäste begrüßte, der Verstorbenen gedachte und über die erfolgreiche Arbeit des letzten Jahres berichtete. Eduard Engelhardt führte als Moderator durch den Nachmittag und erinnerte mit projizierten Bildern an Bälle, Kaffee- und Kuchennachmittage und erzählte vom ersten Kronenfest in der Versöhnungskirche. Auch für dieses Jahr hält unser Veranstaltungskalender Kaffee- und Kuchennachmittage, den Tanz in den Mai, ein Peter- und Paulsfest, sogar einen Sommerball, den Dirndlball und auch wieder den Adventsmarkt bereit. Wir freuen uns über Ihre Teilnahme und heißen jede aktive Beteiligung willkommen.DerKassenbericht wurde von Irmgard Hutter vorgetragen. Bei der Kassenprüfung, die von Karin Fritzmann und Hans Morgen vorgenommen wurde, gab es keine Unstimmigkeiten. So konnten die anwesenden Mitglieder den Vorstand einstimmig ohne Enthaltungen und Gegenstimmen entlasten.Es folgten die Berichte der Untergruppierungen. Über die Seniorennachmittage, die an den zweiten Donnerstagen im Monat im Martin-Luther-Haus stattfanden, berichtete Anne­marie Morgen. Im letzten Jahr verbrachten die Teilnehmer elf gemütliche Nachmittage miteinander, die mit netten Gesprächen und interessanten Themen überraschten. Auch dieses Jahr sind alle Interessierten eingeladen, diese Nachmittage in Gesellschaft zu genießen. Über die mittwochs probende Erwachsenentanzgruppe, deren Programm und die Aktivitäten der jugendlichen Tänzer und Tänzerinnen berichtete Sunny Mai. Beide Gruppen haben mit Tanz und Tracht die Kreisgruppenveranstaltungen mitgestaltet und genossen gemeinsame Proben sowie Auftritte. Die Jugendlichen konnten sich beim Schorndorfer Kronenfest vielseitig einbringen und erinnern sich gern an den Ausflug mit den Familien in den Europapark Rust.Über die vielen Aktivitäten der Siebenbürger Blaskapelle berichtete Günther Machau. Das zehnjährige Jubiläum wurde gefeiert, donnerstags begeistert geprobt, Workshops wurden besucht und musikalischer Ehrgeiz bewiesen. Mit 65 Aktivitäten, vielen verlässlichen Musikern und engagierten Leitern zeichnet sich die Blaskapelle als aktivste Gruppe aus. Die „7 Siebenbürger“ beweisen bei allen Kaffee- und Kuchennachmittagen Spaß an der Musik und bringen die Gäste zum Tanzen und Feiern.Helga Graef bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für ihren Einsatz mit einem speziell bedruckten Kugelschreiber. Ihr übergaben wir unsererseits als Dankeschön für ihren engagierten Einsatz ein paar Blümchen und einen Gutschein.Die „7 Siebenbürger“ gestalteten das folgende Musik- und Tanzprogramm. Sie spielten Stücke, die gleich die Tanzfläche belebten, und sorgten für einen unterhaltsamen Ausklang des Tages. Danke an alle Helfer; ein ganz besonderes Dankeschön gilt Irmgard Hutter, der Organisatorin dieser Nachmittage.

S. Mai