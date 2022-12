Gottesdienst der Landesgruppe in Schorndorf

Am 13. November fand der traditionelle Gottesdienst nach siebenbürgischer Liturgie in der Versöhnungskirche in Schorndorf statt. Dieser wurde von der Landesgruppe Baden-Württemberg unter der Schirmherrschaft des Vorsitzenden Michael Konnerth unterstützt.

Nach dem Gottesdienst in Schorndorf gab es ein Platzkonzert. Foto: Gerda Molner

Die Kollekte dieses Gottesdienstes galt dem Erhalt der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien. Gestaltet und vorbereitet wurde der Gottesdienst von Pfarrer Thomas Fuchsloch und Pfarrer i. R. Hans Ehrlich, der aus Siebenbürgen stammt und extra aus Mannheim anreiste. Zudem wurde der Gottesdienst durch die Siebenbürger Blaskapelle Schorndorf unter der Leitung von Hans-Otto Mantsch musikalisch umrahmt.Pünktlich waren alle Plätze besetzt und die Blaskapelle läutete den Festgottesdienst mit ihrem ersten Musikstück ein. Durch diese eindrucksvollen Klänge fühlte man sich vereint – nicht nur mit Gott, sondern auch der Heimat ganz nah. Pfarrer Fuchsloch begrüßte die Gemeinde ganz herzlich und leitete den Gottesdienst. In seiner eindrucksvollen Predigt betonte Pfarrer Ehrlich die Endlichkeit des Kirchenjahres mit einem Vergleich zur derzeitigen Veränderung der Natur. Wie ein Kirchenjahr zu Ende geht, so geht nicht nur die Natur am Ende des Jahres in den Winterschlaf, sondern es beginnt auch die Zeit, in der wir über das Thema Tod und Leben sprechen. Er untermalte dies mit einer Geschichte von Josef Haltrich, der Lehrer in der Bergschule in Schäßburg war, die in diesem Jahr ihr 500-jähriges Jubiläum feiert. Haltrich wäre in diesem Jahr 200 Jahre alt geworden. Die Geschichte handelte von einem Kirchenvater, der durch eine Gabe an die Kirche ein Versprechen Gottes erhielt: Er solle drei Mal vor seinem Tod gewarnt werden. Dieser fühlte sich jedoch durch diese Ankündigung so sicher und lebte in Saus und Braus und ignorierte folglich alle Warnungen, die Gott aussprach. Am Ende starb der Kirchenvater schließlich unvorbereitet und so hieß es von Gott, der ihn zuvor drei Mal wie versprochen gewarnt hatte: „Ihr aber merkt euch das: gerade also mahnt auch euch alle unser Herrgott; sehet zu, dass ihr nicht auch so unvorbereitet seid, wenn er euch abruft!“Nach dem Gottesdienst wurden die Besucher zum Platzkonzert der vereinigten siebenbürgischen Kapellen aus Baden-Württemberg in den Kirchhof eingeladen und mit allerlei siebenbürgischem Gebäck, Kaffee und Getränken versorgt.Ein herzlicher Dank gilt Pfarrer Fuchsloch und Bernhardt Staffendt für den unermüdlichen Einsatz. Vielen Dank auch an Radio Siebenbürgen für die Live-Übertragung des Gottesdienstes sowie die Aufzeichnung. All denjenigen, die diesen Gottesdienst gestaltet und bei der Organisation mitgeholfen haben, gilt ein besonderer Dank der Landesgruppe.

Gerlinde Zekel, Landesfrauenreferentin