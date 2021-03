Jubiläum des Nürnberger Kulturbeirats zugewanderter Deutscher

Deutsche Aussiedler bringen aus der alten Heimat ihre deutschen Traditionen und Bräuche mit, die sie im Rahmen von Selbstorganisationen wie Landsmannschaften, Verbänden und Vereinen in Deutschland weiterpflegen. Beim Aufbauen eines neuen Zuhauses und Arbeitslebens sind viele Zuwanderer auf Hilfe beim Bewältigen der Formalitäten angewiesen. Ehrenamtliche, die z.B. bei der Anerkennung der Zeugnisse und der Arbeitsbücher für die Fremdrente bzw. durch das Behördendeutsch beim Lastenausgleich für Enteignungen helfen, heißen Aussiedlerbetreuer. In Nürnberg entstand zur Unterstützung der Eingliederung von Aussiedlern 1984 der Aussiedlerbeirat bei der Stadt Nürnberg.

Das neue Logo des Nürnberger Kultubeirats (seit 2019) weist ernsthaft auf die Kultur östlich hin…

Zum 30-jährigen Geburtstag des Aussiedlerbeirats entstand von Doris Hutter und Günter Czernetzky der Film „Neuland“, der ganz kurz zeigt, welche Institutionen ihm angehörten, wie er die Idee Haus der Heimat Nürnberg unterstützte, dass er 1986 Aussiedlerkulturtage ins Leben rief, die jährlich von den Banater und Sathmarer Schwaben, Deutschen aus Russland, Oberschlesiern, Siebenbürger Sachsen und Zipsern organisiert werden, und welchen Stellenwert er in der Stadtgesellschaft einnahm. Zu finden ist er unter dem Link https://www.youtube.com/watch?v=FbdAANc3Mu8 Der Aussiedlerkulturtag 2015 im Nürnberger Heimatministerium unter dem Motto „Aus der Heimat in die Heimat“ in Kooperation mit dem Verein „Altstadtfreunde Nürnberg e.V.“ ist zu sehen unter: https://youtu.be/q3_HkaKMiWw Den Aussiedlerbeirat gab es nur bis 2009. Er floss, 2010 mit dem Ausländerbeirat zusammengelegt, in den Nürnberger Rat für Integration und Zuwanderung ein, weil für die Integration bei vielen ab der 1990er Jahre zugezogenen Aussiedlern ähnliche Lebensumstände wie bei den Ausländern galten. Um deren Probleme (mangelnde Sprachkenntnisse oder Anerkennung, Um- und Weiterbildung usw.) aufzugreifen, erwies sich der Integrationsrat als der richtige Ansprechpartner.Um die gut integrierten Aussiedler und deren kulturell Verbündete, die deutschen Vertriebenen, aus dem Aussiedlerbeirat bei der Stadt Nürnberg auch zu vertreten, wurde parallel zum Integrationsrat der Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher ins Leben gerufen. Er bietet öffentliche Veranstaltungen zur Kultur und Geschichte zugewanderter Deutscher aus dem östlichen Europa an und wird von der Stadt Nürnberg, Amt für Kultur und Freizeit, gefördert. Als dieser Kulturbeirat 2020 coronabedingt sein zehnjähriges Jubiläum nicht feiern konnte, entstand in Zusammenarbeit mit Eugen Tschernov ein Werbefilm, der einige Einblicke in die vielfältige Kulturarbeit dieses Gremiums gibt, siehe: https://youtu.be/ncsdCqojpy4 Inzwischen hat der Nürnberger Kulturbeirat zugewanderter Deutscher sich sein aktuelles Logo „K-östlich“ gegeben und informiert, herzlich zu seinen Veranstaltungen einladend, auf seiner Homepage www.nuernberger-kulturbeirat-zd.de

Doris Hutter