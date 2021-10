7. Oktober 2021

Trachtenkapelle Göppingen spielte bei den Heimattagen am Bodensee

Am Wochenende vom 10. bis 12. September fanden im Rahmen der baden-württembergischen Heimattage die Landesfesttage in Radolfzell am Bodensee statt. Der Schirmherr der Veranstaltung, Innenminister Thomas Strobl, überreichte am Sonntag die Heimattage-Fahne an die Stadt Offenburg, den nächsten Ausrichter der Heimattage. Trachtengruppen, historische Verbände, Bürgergarden, Fanfarenzüge, Musikvereine und Fahnenschwinger zeigten dabei, dass Brauchtum in Baden-Württemberg weiterhin eine große Rolle spielt.

Trachtenkapelle Siebenbürger Sachsen aus Göppingen spielte bei den baden-württembergischen Heimattagen in Radolfzell. Am frühen Sonntagmorgen reiste die Trachtenkapelle Siebenbürger Sachsen aus Göppingen unter der musikalischen Leitung von Bernhardt Staffendt mit dem Bus an den schönen Bodensee. Begleitet bei ihrem Auftritt wurden die Musiker von Michael Konnerth, stellvertretender Bundesvorsitzender und Vorsitzender der Landesgruppe Baden-Württemberg des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Unterwegs gab es während einer kurzen Pause ein zünftiges Vesper, um für den bevorstehenden Auftritt unterm Konzertsegel- direkt am See, gestärkt zu sein.



Nach ihrer erfolgreichen musikalischen Darbietung hatten die Siebenbürger Sachsen noch genügend Zeit, das herrliche Spätsommerwetter am See und die Aufführungen der anderen Formationen zu genießen. Zurück in Göppingen, ließ man den Tag noch im Vereinsheim ausklingen.

Schlagwörter: Göppingen, Blaskapelle

