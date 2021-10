17. Oktober 2021

Zentrale Kulturveranstaltung der Siebenbürger Sachsen in Hessen

Wir laden herzlich zur zentralen Kulturveranstaltung der Siebenbürger Sachsen in Hessen für Samstag, den 23. Oktober, in das Bürgerhaus in Erzhausen ein. Um 18.00 Uhr wird der Saal geöffnet, Sie können die Ausstellung „70 Jahre Verband der Siebenbürger Sachsen“ besichtigen. Ab 19.00 Uhr erwartet Sie ein Kulturprogramm mit den Siebenbürger Musikanten Pfungstadt unter der Leitung von Hans-Dieter Wagner und der Siebenbürgischen Tanzgruppe Pfungstadt. Nach dem Programm spielt die Kapelle weiter. Bitte beachten Sie, dass dies keine Tanzveranstaltung ist. Ein gemütliches Beisammensein ist jedoch erwünscht.





Wir freuen uns auf Ihren Besuch, wir sind froh, trotz der aktuellen Lage diese Veranstaltung anbieten zu können. Die Anzahl der Besucher ist beschränkt – es zählt die Reihenfolge der Anmeldungen. Eine Anmeldung vor der Veranstaltung ist notwendig. Wir bitten um frühzeitige Anmeldung unter Telefon: (0611) 79064710 (Herr Plajer), per E-Mail: hessen[ät]siebenbuerger-hessen. de, oder über die Internetseite www.siebenbuerger.de/hessen/aktuelles/ . Es gelten aktuell folgende Auflagen: Mindestabstand von 1,5 m; im Saal bis zum Sitzplatz gilt die Pflicht, eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen; am Platz darf die Maske abgenommen werden; Kontaktdatenerfassung: Alle Besucher werden in einer Anwesenheitsliste erfasst.Für die Teilnahme gilt Folgendes (3-G): Impfnachweis oder Bescheinigung über den vollständigen Impfschutz (14 Tage nach der zweiten Impfung), Genesungsnachweis nach erfolgter Infektion (Genesenennachweis oder ein positiver PCR-Test) oder ein negatives Testergebnis (Schnell-Test-Nachweis maximal einen Tag alt).Wir freuen uns auf Ihren Besuch, wir sind froh, trotz der aktuellen Lage diese Veranstaltung anbieten zu können. Die Anzahl der Besucher ist beschränkt – es zählt die Reihenfolge der Anmeldungen. Der Vorstand des Landesverbandes Hessen

