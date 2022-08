Siebenbürger Sachsen beim Gredinger Trachtenmarkt

Der Kreisverband Nürnberg gestaltet heuer den Gredinger Trachtenmarkt mit, der am 3./4. September, 10.00-18.00 Uhr, in Greding stattfindet. Thematisiert werden dabei Aussiedler und Vertriebene mit ihrer Heimat im Gepäck. Veranstalter sind der Bayerische Landesverein für Heimatpflege, der Bezirk Mittelfranken und die Stadt Greding.

Auf dem Credinger Trachtenmarkt werden sich auch die Siebenbürger Sachsen präsentieren, u.a. ein Roder Brautpaar.

Trachtenfreunde aus ganz Deutschland und darüber hinaus können sich am ersten Wochenende im September endlich wieder auf dem Marktplatz der Stadt Greding (Landkreis Roth) treffen, um schöne Stoffe oder Zubehör zu kaufen, um prachtvolle historische Kleidung unterschiedlichster Herkunft zu bewundern, um sich zu informieren und auszutauschen und sich mit Trachtenpräsentationen auf der Bühne und mit schwungvoller Musik unterhalten zu lassen. Über 90 Ausstellern aus ganz Deutschland und einigen Nachbarstaaten wird es sicher auch dieses Jahr gelingen, die Marktbesucher für die Vielfalt der Trachtenwelt zu begeistern. Sie bieten feil, was man rund um Trachten braucht, seien es Stoffe und Garne, Schnitte und Borten oder auch fertige Kleidungsstücke, Hüte und Schuhe. Zudem wird eine reiche Auswahl an Accessoires wie Gürtel oder Trachtenschmuck angeboten. Etlichen Handwerkern kann man beim Arbeiten über die Schulter schauen. Auch wer „nur“ an Informationen zu Tracht und Volksmusik interessiert ist, kommt in Greding auf seine Kosten.Im Fokus des diesjährigen Marktes stehen Trachten aus den ehemals deutschsprachigen Siedlungsgebieten im östlichen Mitteleuropa. In Vorträgen werden die vielfältigen Kleidungsformen der Sudetendeutschen sowie Erfahrungsberichte von Heimatvertriebenen vermittelt. Ein besonderer Höhepunkt werden die Auftritte der Siebenbürger Sachsen auf dem Podium vor dem Rathaus sein. Sie werden nicht nur ihre ungemein farbenfrohen und aufwändig gestalteten Trachten präsentieren, sondern auch Einblick in ihre Geschichte und Kultur geben. Gerlinde Zakel, die Koordinatorin dieses Projektes, beschreibt den geplanten Auftritt so: „Ein gelebtes ‚Brauchtums-Kulturprogramm mit Jung und Alt‘ wird dargeboten. Dabei wird die siebenbürgische Trachtenvielfalt im Jahresablauf mit Hinblick auf das Kronenfest als Höhepunkt gezeigt. Auch das Thema Hochzeit und unsere siebenbürgischen Tänze dürfen nicht fehlen, all das wird aufgeführt von den Tanzgruppen des Kreisverbandes Nürnberg. Die feinen Unterschiede in allen Trachtenlandschaften Siebenbürgens werden durch Trachtenträger aus Nordsiebenbürgen, dem Kokelgebiet, dem Burzenland, dem Repser Gebiet, dem Unterwald, dem Hermannstädter Gebiet und dem Harbachtal hervorgehoben. Die enge Verbindung von Tracht und Brauchtum sicherte das Fortbestehen dieser Bekleidung bis in unsere Gegenwart. Wir sind stolz auf unsere Kulturgruppen und laden herzlich ein, in Greding Gast zu sein.“Im Info-Touristenzentrum findet an beiden Tagen jeweils um 16.00 Uhr der Vortrag „Urzeln: Ein Fastnachtbrauch aus Siebenbürgen kommt nach Deutschland“ von Doris Hutter statt. Die Teilnahme des Kreisverbandes Nürnberg am Gredinger Trachtenmarkt wird gefördert durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des Bayerischen Sozialministeriums für Familie, Arbeit und Soziales. Der Trachtenmarkt findet bei jeder Witterung statt. Die Eintrittsgebühr beträgt drei Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren sind frei. Das Faltblatt mit detaillierten Angaben zum Programm finden Sie auf der Internetseite www.siebenbuerger-sachsen-nuernberg.de