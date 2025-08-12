



12. August 2025

Gelungenes Kronenfest in Günzburg

Bei strahlendem Sonnenschein feierten wir am 21. Juni unser traditionelles Kronenfest auf dem mit Sonnenschirmen beschatteten Vorplatz des Kulturzentrums in Gundremmingen. Fleißige Helferinnen und Helfer hatten bereits am Abend davor aus bunten Blumen und Eichenlaub eine wunderschöne Krone gebunden und aufgestellt.

Günzburger Trachtengruppe mit Pfarrer Peter Gürth. Foto: Hubert Salmen Am Festtag begrüßte der Kreisgruppenvorsitzende Klaus Fleischer rund 70 Gäste zum 14. Kronenfest. Im Rahmen der Feier wurde eine Gedenkminute für unsere im vergangenen Jahr verstorbenen Mitglieder Samuel Elsasser und Ernst Werner eingelegt. Pfarrer Peter Gürth aus Augsburg gestaltete anschließend einen feierlichen Gottesdienst, musikalisch begleitet von Kathrin Hins an der Orgel und Heidi Krech-Hemminger mit Geige und Gesang. Das darauffolgende Mittagsbüfett, das wieder von der Metzgerei Schwarz aus Offingen geliefert wurde, bot eine köstliche Mahlzeit.



Nach dem Essen folgten der Aufmarsch der siebenbürgisch-sächsischen Trachtengruppe und das gemeinsame Singen unter der Krone. Die Darbietungen begeisterten die Gäste, die mit großem Applaus reagierten. Inzwischen war der Kaffee gekocht und von fröhlicher Marschmusik begleitet, servierten die Damen eine große Auswahl an hervorragenden selbst gebackenen Kuchen und Torten. Mit abwechslungsreicher Tanzmusik sorgte Richard Melas („Rix-Musik“) für beste Unterhaltung und großartige Stimmung, die bis zum Festausklang am Abend anhielt.



Die Vorstandschaft bedankt sich herzlich bei allen Gästen, Mitwirkenden, Kuchenbäckerinnen und Helfern für das rundum gelungene Kronenfest. Es war ein wunderschöner Tag voller Gemeinschaft, Freude und festlicher Atmosphäre. Anita Szaunig

Schlagwörter: Günzburg, Kronenfest, Brauchtum

