Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen e.V.: Königliches Herbstkonzert

Wer dabei war, erinnert sich bestimmt an die gute Stimmung bei der Jubiläumsfeier von 2019. Daran wollte die Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen nach drei Jahren „Corona“-Zwangspause anknüpfen und hatte zu einem Herbstkonzert eingeladen, das am 12. November ab 19.00 Uhr wieder im Bürgerhaus Maichingen stattfand.

Konzert der Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen. Foto: Julia König

„Der einsame Hirte“, interpretiert von Ina Teutsch. Foto: Ingrid Wedl

Eduard König, der Vorsitzende der Blaskapelle, begrüßte das Publikum, darunter als Ehrengäste: Reinhardt Helwig (Vorsitzender der Kreisgruppe Böblingen), Michael Rochus (Vorsitzender der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart) und Bernhard Weber (Leiter der Schoabach Musikanten). Beim Betreten der Bühne wurden die Musikanten der Böblinger Blaskapelle namentlich vorgestellt. Sie und ihr Dirigent Dieter Tartler hatten ein hörenswertes und abwechslungsreiches Programm vorbereitet mit alten und neuen Titeln, viele mit Gesangsbegleitung von Irmgard und Hermann Martin. Die Ouvertüre „Meine Königin“ ist zwar nicht mehr neuesten Datums, aber immer wieder schön anzuhören – „maestoso“, königlich halt. Königin des Abends war allerdings Ina Teutsch, die mit ihren Soloparts beim James-Last-Hit „Der einsame Hirte“ das Publikum begeisterte: Es gab Bravo- und Zugabe-Rufe sowie frenetischen Applaus.Wichtige organisatorische Aufgaben im Vorstand der Blaskapelle übernimmt als stellvertretende Vorsitzende regelmäßig Gerda Ludwig. Bravourös war – wieder mal! – ihre Moderation: „Unsere Welt wäre ärmer, wenn Musik nur über Lautsprecher ertönen würde. Musik muss immer wieder neu und lebendig zum Klingen gebracht werden.“ Nach dem Konzert überreichte Eduard König den Damen auf der Bühne – Ina Teutsch, Irmgard Martin und Gerda Ludwig – jeweils einen Blumenstrauß. Die Partnerinnen der Musikanten bzw. die Helferinnen, die „hinter den Kulissen“ fleißig mitwirkten, erhielten als Dankeschön jeweils eine Rose.Nun wurde eifrig umgebaut: Die Böblinger packten ein, das Original Karpatenblech und das Gesangs-Duo Renate und Dieter Huber packten aus. Jetzt war Tanzunterhaltung angesagt. Die gut gelaunten und tanzfreudigen Gäste nahmen das Parkett vom ersten bis zum letzten Takt voll in Beschlag. Ein pünktliches Veranstaltungsende konnte nicht eingehalten werden, denn es gab immer wieder laute Zugabe-Rufe, denen Kurt Reisenauer via Mikrofon mit „Eine haben wir noch“ antwortete.Und, wie hat’s gefallen? Es gab viele positive Rückmeldungen wie z.B. folgende: „Diesen Abend werde ich mein Leben lang nicht vergessen – im Ernst!“ (Reinhold Lauer); „Eindrucksvolles Herbstkonzert“ (Walter Wedl); „Es war ein wunderschönes Konzert bzw. ein wunderschöner Abend“ (Gisela und Uwe Binder). Anschluss an 2019 geglückt? Kategorisch ja! Die Siebenbürger Blaskapelle Kreis Böblingen dankt auch auf diesem Wege den Gästen sowie den Helferinnen und Helfern rund ums Organisationsteam. Auf der Webseite https://www.siebenbürger-blaskapelle-böblingen.de gibt es viele Fotos.