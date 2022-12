Volkstanzgruppe Ingolstadt feierte 20-jähriges Jubiläum beim Kathreinenball

Der Ingolstädter Kathreinenball stand im Zeichen des 20-jährigen Jubiläums der Siebenbürgischen Volkstanzgruppe der Kreisgruppe Ingolstadt. Mit Spannung wurde diesem Ereignis am 26. November entgegengefiebert. Viele Gäste nahmen auch weite Wege zur Nibelungenhalle in Großmehring in Kauf, denn nach den letzten zwei Jahren der Entbehrung war das Bedürfnis nach Unterhaltung und Gemeinschaftsleben sehr groß. Die Jugendtanzgruppe empfing alle Gäste mit Nussstriezel, Schnaps und Likör.

Die fünf Ingolstädter Tanzgruppen mit der Gastgruppe aus Neuburg an der Donau beim 20-jährigen Jubiläum der Volkstanzgruppe Ingolstadt. Foto: Wilhelm Theil

Pünktlich um 20.00 Uhr begann zur Musik der „New Romantic Band“ der Einmarsch aller teilnehmenden Gruppen. Die 88 Trachtenträger der sechs Tanzgruppen boten nach der Aufstellung vor der Bühne ein beeindruckendes Bild. Vor dieser imposanten Kulisse begrüßte der Kreisgruppenvorsitzende Manfred Binder die Gäste, insbesondere die Ehrengäste Werner Kloos, den Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern, und Robert Schidlmeier, Stadtrat von Ingolstadt, sowie die Volkstanzgruppe aus Neuburg a.d. Donau.Der Kreisgruppenvorsitzende gratulierte der Volkstanzgruppe Ingolstadt mit einem Geschenk zum 20-jährigen Bestehen. In Kürze ging Binder auf die Gründung und Entwicklung der Tanzgruppe ein. In den bunten Trachten aus der Hermannstädter, Schäßburger, Repser und Kronstädter Gegend bereicherte die Gruppe viele Veranstaltungen auch außerhalb Ingolstadts – in Berlin, Regensburg, Hamburg, Böblingen, Aschaffenburg, Neuburg und vielen anderen Orten bis nach Ungarn und Hermannstadt. Rose Erika Gadelmeier und Georg Lienerth zählen zu den Gründungsmitgliedern und sind heute noch mit Elan dabei. Sie zeigen damit, dass es möglich ist, einer Gemeinschaft treu zu bleiben. Seit 2015 leiten Christa Botter und Monika Tontsch die Gruppe im Sinne der Pflege und Weitergabe der siebenbürgischen Kultur an die nächste Generation. Manfred Binder würdigte die Tanzgruppe für ihr erfolgreiches Wirken und wünschte für die Zukunft viel Erfolg und alles Gute. Die Leiterinnen dankten für die Unterstützung und überreichten ihm einen Blumenstrauß.Den Anfang des kulturellen Teils machten die Jüngsten, die Kindertanzgruppe, mit dem „Klapptanz“, gefolgt von der Schülertanzgruppe mit dem „Hetlinger Bandritter“.14 Tanzpaare der Volkstanzgruppe schlossen sich mit dem Tanz „Stockholm Schottisch“ an. Danach erinnerten Monika Tontsch und Anita Mooser an die Anfänge von 2002 und den ersten Auftritt mit zehn Tanzpaaren am 23. November desselben Jahres, ebenfalls beim Kathreinenball, und an weitere Gründungsmitglieder – Reinhard Schnell und Margot Wagner. „Wer Jubiläum feiern kann, erinnert sich, wie es begann.“ Die Volkstanzgruppe ist bestrebt, mit Schwung weiterzutanzen, denn die Liebe zum Volkstanz macht jeden Auftritt zu einem besonderen Erlebnis und baut Verbindungen zu anderen Gruppen auf, wie zum Beispiel zur Gastgruppe aus Neuburg an der Donau, geleitet von Annemarie Höchsmann, die den „Nagelschmied“ aufführte. Der Landesvorsitzende Werner Kloos brachte in seiner Ansprache seine Freude zum Ausdruck, in Ingolstadt dabei zu sein, denn hier werden die Tradition und das Brauchtum gelebt. Er betonte, dass er in den letzten Jahren viele Aktivitäten der Kreisgruppe Ingolstadt begleiten durfte, sei es die Fahrt nach Berlin, zum Tanzen unter der Kuppel des Bundestages, zum Tag der Heimat nach Hamburg, zu einem Folklore-Wochenende nach Hermannstadt, zu Probewochenenden der Blasmusik nach Finsterau im Bayerischen Wald oder zur Haferlandwoche in Siebenbürgen. Er beglückwünschte die Volkstanzgruppe zum Jubiläum, übergab ein Geschenk und wünschte viel Optimismus, Durchhaltevermögen, Glück und Gottes Segen.Anlässlich des Jubiläums zeichnete der Landesvorsitzende als Dank und Anerkennung mehrere Mitglieder der Volkstanzgruppe aus. An Monika Tontsch und Christa Bottar wurde das Silberne Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen verliehen, in Würdigung ihres ehrenamtlichen Engagements im Dienste unserer siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft sowie für ihr langjähriges Engagement in der Kreisgruppe und Volkstanzgruppe Ingolstadt. An Rose Erika Gadelmeier und Georg Lienerth wurde je eine Urkunde als Dank und Anerkennung für 20 Jahre erfolgreiche Mitgliedschaft in der Volkstanzgruppe Ingolstadt überreicht. Für 15 Jahre erfolgreiche Mitgliedschaft in der Volkstanzgruppe Ingolstadt erhielten Ingrid Tontsch, Marianne Thot, Gerhard Thot, Renate Schmidt, Hermann Mattes, Ingrid Mattes und Anneliese Böhm Urkunden.Die Tanzdarbietungen wurden von der Jugendtanzgruppe Ingolstadt mit der „Schwäbischen Tanzfolge“ fortgeführt. Die im Frühjahr 2022 gegründete Frauentanzgruppe bot den siebenbürgischen Volkstanz „Alter Heisa“ dar. Die Tanzgruppen gratulierten der Volkstanzgruppe mit je einem Geschenk.Die Volkstanzgruppe Ingolstadt und die Neuburger Gruppe rundeten das Programm mit dem Gemeinschaftstanz „Holsteiner Dreitour“ ab. Mit einem gemeinsamen Ausmarsch verabschiedeten sich die Gruppen vom begeisterten Publikum, so dass der Kathreintanz beginnen konnte.Gerda Knall nutzte die Pause, um traditionsgemäß allen Katharina-Namensträgerinnen zum Namenstag zu gratulieren und ihnen je eine rote Rose zu schenken. Als Rosenkavaliere stellten sich Manfred Binder, Robert Schidlmeier und Werner Kloos zur Verfügung.Schidlmeier bedankte sich für die Einladung zum Kathreinenball, der ein Höhepunkt im Jahr sei, an dem er gerne teilnehme. Seine Bewunderung galt den vielen Tänzerinnen und Tänzern, die die Gäste mit ihren Darbietungen erfreuten. Tanzen, Singen und Musik gehören zu den Grundlagen unserer Kultur und unseres Gemeinwesens und man kann nur ermutigen, diese fruchtbare Arbeit weiterzuführen. Dem kann nur der Dank hinzugefügt werden für die Organisation dieser Veranstaltung, allen Helferinnen und Helfern für das gute Gelingen, der „New Romantic Band“ für die tolle Musik sowie den Gästen für den Beitrag zur guten Unterhaltung.

Marianne Theil