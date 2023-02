Kreisgruppe Aschaffenburg: Endlich wieder närrisches Faschingstreiben

Närrisches Treiben, fantastischer Tanzauftritt, tolle Masken und bombastische Musik brachten die bunt geschmückte Maintalhalle beim Faschingsball der Kreisgruppe Aschaffenburg zum Beben – und alle Narren und Gäste feierten ausgelassen mit.

Die Siebenbürgisch-Sächsische Tanzgruppe Aschaffenburg nach ihrem grandiosen Auftritt beim Faschingsball. Foto: Werner Franz

Fulminanter Auftritt der Tanzgruppe beim Faschingsball der Kreisgruppe Aschaffenburg. Foto: Werner Franz

Nach zwei fastnachtsfreien Jahre eröffnete die Kreisgruppe Aschaffenburg mit dem Faschingsball die kulturelle Saison des Jahres 2023. Am 4. Februar konnte Vorsitzender Horst Wädt viele bunte Masken sowie Faschingsfreunde von nah und fern in der wunderschönen Festhalle begrüßen, welche im Vorfeld von den Vorstandsmitgliedern samt Partnern und Mitgliedern der Tanzgruppe für diesen Anlass geschmückt worden war. Bunte Luftballons, Girlanden, Luftschlangen, bunte Servietten im Saal und in der Bar luden buchstäblich zum Feiern ein.Für eine stets volle Tanzfläche und super Faschingsstimmung sorgte die Band „Silver-Stars“, welche mit ihrer Musik hammermäßige Tanzlaune verbreitete. Von Klein bis Groß, von Alt bis Jung tummelten sich alle mit viel Spaß und Ausdauer auf der Tanzfläche und feierten ausgelassen die fünfte Jahreszeit.Nach der ersten größeren Tanzrunde kamen unsere Kleinsten auf ihre Kosten – in einer langen Polonaise schlängelten sich nun Prinzessinnen, Prinzen, Clowns, Polizisten, Piraten und viele andere tolle Kindermasken durch den Saal auf die Tanzfläche. Bei den Tänzen sowie beim Einsammeln der Bonbons und Luftballons, welche es von der Bühne regnete, hatten die Kinder ihren Spaß und erhielten alle zur Belohnung den 1. Preis!Den Höhepunkt des Abends stellte der Auftritt der Siebenbürgisch-Sächsischen Tanzgruppe Aschaffenburg dar – natürlich wieder mit einem Faschingstanz. Es ist einfach fantastisch, welch‘ ein Einfallsreichtum in unserer Tanzgruppe schlummert! Für die Choreographie verantwortlich waren Helga und Helmut Szegedi, Jürgen Huprich, Rose Roth und Anna Krech. Die herrlichen Kulissen wurden von Daniel Henning, Jürgen Huprich, Helmut Szegedi, Armin Maurer und Erwin Roth gefertigt. Mit großem und kleinem Zigeunerwagen, einer Feuerstelle, unter Klängen spezifischer Musik, in originellen Kostümen, hielt die stattliche Gruppe von zwei Seiten Einzug in den Saal. Es folgte eine langanhaltende, beeindruckende Show der Superlative – macht weiter so, ihr seid einfach spitze. Natürlich wurde heftig applaudiert und Zugabe gefordert. Danach hielten die begeisterten Tänzerinnen und Tänzer unter tosendem Beifall zusammen mit ihren Wägen Auszug aus dem Saal – ein Gruppenfoto durfte dabei nicht fehlen.Es wurde weiterhin fleißig getanzt, ehe der Aufmarsch der Erwachsenennarren erfolgte. Während die Polonaise über die Tanzfläche zog hatte die Jury es nicht leicht bei den vielen tollen Masken zu einer Auswahl zu kommen. Die Entscheidung fiel letztlich auf folgende Kostüme: 3. Platz: Biene Maja & Flip, 2. Platz: Bauer mit Esel und der 1. Platz: Bester Baseballspieler mit Hahn als Maskottchen.Danach ging das närrische Treiben bis in die Morgenstunden weiter, einige hätten jedoch gerne noch länger gefeiert und verließen den Saal mit den Worten: „Es war endlich wieder einmal eine wunderbare unbeschwerte Zeit, mit viel Unterhaltung, Spaß und phantastischer Stimmung!“Vielen Dank an dieser Stelle an alle Maskenträger, ohne die der Faschingsball seine Berechtigung nicht hätte, an die Zigeuner-Tanzgruppe für die tolle Show, an das junge Team der Cocktailbar für die erfrischenden Cocktails, sowie an die gesamte Helfermannschaft für ihren phantastischen Einsatz!

Hanni Franz