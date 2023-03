Bunter Frauenkreis in Stuttgart

Schon wieder ist es Sonntag und die Holzeierbecher stehen auf dem Tisch. Die Erinnerungen an Erna Zerelles (1920-2011) und meine Schwiegermutter Doris Schütz (1914-1996) sind auch da. Frau Zerelles leitete den Frauenkreis der Landesgruppe Baden-Württemberg und hatte einen Kurs für Bauernmalerei organisiert. Meine Schwiegermutter nahm unsere kleine Tochter mit, und die bemalte begeistert gleich fünf Holzbecher. Seither gibt es bei uns keine Frühstückseier ohne die bunten Kunstwerke. Und heute unterrichtet unsere Tochter selber Kunst. Auch an die Nikolausfeiern erinnere ich mich gerne. Unsere Mädchen sagten Gedichte auf und zeigten uns freudig ihre Nikolaus-Päckchen. Viele Jahre sind ins Land gegangen, und der Frauenkreis tagt immer noch. Heute leitet ihn Gerhild Reip mit gleichbleibender Begeisterung und bewundernswertem Engagement.

Frauenkreis am Faschingsdienstag in Stuttgart. Foto: Berndt Schütz

Frauenkreis in Stuttgart: Eierbecher mit Bauernmalerei. Foto: Berndt Schütz

Der Monat neigt sich dem Ende zu, und schon ist sie da, die liebevoll gestaltete Einladung zum Frauenkreis. Wochentag, Ort und Uhrzeit sind immer die gleichen und auch das Aussehen der Einladungen ist uns vertraut. Immer gibt es ein passendes Gedicht zur Jahreszeit oder zum Festtag. Es folgen die Geburtstagsglückwünsche zu besonderen Jubeljahren und jeweils ein kulturelles Thema. Das kann dann ein Film sein, der uns unsere alte Heimat in Erinnerung ruft, oder die Vorstellung von Projekten zur Erhaltung des Kulturguts durch Menschen, die vom „Virus Siebenbürgen“ befallen sind und all ihr Wissen und Können einbringen. Auch bebilderte Reiseberichte aus aller Welt und Lesungen namhafter Autorinnen bereichern unsere Zusammenkünfte. Am Anfang stehen immer die herzliche Begrüßung, die Vorstellung des Referenten und sein Thema, der Geburtstagskanon und die Blumen für Jubilarinnen. Bei Hefekranz und Kaffee lässt es sich gut mit der Nachbarin plaudern. Und dann beginnt der Vortrag. Manch einer ist so interessant, dass auch Ehemänner sich ein Herz nehmen, zum Frauenkreis mitkommen und still zuhören. Es wird aber auch vielerlei geboten. Der Germanistin Gudrun Schuster liegt die Mädchenbildung in Siebenbürgen am Herzen. Dr. Irmgard Sedler spricht kompetent über „Die Landler in Siebenbürgen“. Malwine Markels „Kulinarische-Vier-Jahreszeiten-Lesung der besonderen Art“ erfreut auch unseren Gaumen. Helga Preußner, eine begnadete Erzählerin, erweckt die Reichsgräfin von Grävenitz, Königin Katharina und sogar die Mätressen von August dem Starken zum Leben. Pfarrer i.R Hermann Kraus spricht über „500 Jahre Reformation im östlichen Europa“ und Pfarrerin Erika Schlatter-Ernst über „Frauen in der Reformation“. Doris Hutter stellt die Urzeln vor und Reinhold Kraus wanderte „Aus den Karpaten auf die Berge der Welt“. Aber auch Gerhild Reip berichtet aus der weiten Welt; sie hat ihren Sohn in Singapur besucht. Und Berndt Schütz berichtet sehr persönlich und subjektiv von Mexiko-Stadt, Südafrika, Madeira und Thailand. Prof. Dr. Andreas Möckel (1927-2019), Studiendirektor a.D. Horst Göbbel und Prof. Heinz Acker sprechen wiederum über ältere und neuere siebenbürgische Geschichte sowie persönliche Erinnerungen. Dagmar Dusil, Iris Wolff und Hilde Juchum lesen aus ihren Büchern und Adelheid Reßler bleibt unvergesslich mit ihren „Lebenslinien einer Siebenbürgerin“ mit Ziehharmonika-Musik auch zum Mitsingen. Großen Spaß macht das Kirchenburgen-Raten auf alten Postkarten, die Pfarrer i.R. Helmut Wolff mitgebracht hat. Im Sommer fliegt der Frauenkreis aus. Auch die neue Heimat ist schön und will erkundet werden. Bruchsal mit Schloss, Schwäbisch Gmünd, Karlsruhe zum 300., Pforzheim mit Schmuckmuseum und dem alten Rom im Gasometer, Gartenschauen in Bad Herrenalb, Lahr und Heilbronn. Die unsägliche Pandemie hat auch den bunten Frauenkreis grau erscheinen lassen, und das ausgerechnet zu seinem 60-jährigen Jubiläum 2020. Aber Gerhild hat auch während dieser schweren Zeit herzliche Briefe verschickt, und jetzt, wo wir uns wieder treffen können, hat sie auch schon wieder etliche Pfeile im Köcher.Die nächsten Termine sind: Dienstag, den„Schule anno dazumal – Ackerbauschule Mediasch“, präsentiert vom Historiker Martin Rill, und am Dienstag, denwird Berndt Schütz zum Thema „Im Schlafwagen durch Ägypten“ sprechen. Beginn ist jeweils um 14.30 Uhr im Haus der Heimat in Stuttgart, Schlossstraße 92. Wir laden hiermit herzlich zu unseren Veranstaltungen ein.

Renate Schütz