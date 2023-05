Mit der Heimat im Gepäck suchen wir den Glücksvogel: Aussiedlerkulturtage vom 19.-21. Mai in Nürnberg-Langwasser

Die „Tage der deutschen Kulturvielfalt der Stadt Nürnberg“ sind Kulturtage, die die Aussiedler in Nürnberg zusammen mit dem Haus der Heimat organisieren.

Teni und Fritz Stotz diskutieren über die „Dacia“. Foto: Inge Alzner

Beim traditionellen Auftakt am Freitag, denab 18.30 Uhr im Haus der Heimat Nürnberg, Imbuschstraße 1, hält Katrin Weber, Leiterin der Trachtenforschungs- und -beratungsstelle im Kulturhaus des Bezirks Mittelfranken, den Vortrag „Heimat im Gepäck – wie aus einer Idee ein Buch wurde“, musikalisch umrahmt von Familie Deistler, Egerländer Gmoi. Eine Bilderausstellung rundet das kulturelle Angebot ab und das Publikum bekommt einen Einblick in die Gestaltung der Suche nach dem Blauen Glücksvogel am folgenden Tag.Am Samstag,ab 11.00 Uhr machen Jugendliche sich im Haus der Heimat in angeleiteten Workshops verschiedener Künste auf die Suche nach dem begehrten Blauen Glücksvogel.Den Sonntag, 21. Mai, organisiert die Landsmannschaft der Oberschlesier mit einerab 11.30 Uhr in der katholischen Pfarrei Hl. Edith Stein, Kirche Hl. Dreifaltigkeit in Langwasser, Giesbertsstraße 75, mit Trachtenträgern verschiedener Landsmannschaften,sowie der Blaskapelle „Blechklang“, Gesang und einem Imbiss.Anreise am Sonntag mit den Öffentlichen: U1 „Langwasser-Süd“, dann zu Fuß ca. 600 Meter über die Imbusch- zur Giesbertsstraße. Weitere Informationen auch unter www.hausderheimat-nuernberg.de Diese Kulturtage werden gefördert von der Stadt Nürnberg und stehen unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Marcus König, der am Sonntag ein Grußwort sprechen wird. Herzlich willkommen!

Doris Hutter