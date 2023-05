Kreisgruppe Freiburg: Wer ist Gusto Gräser?

Dr. Otto Friedrich Jikeli nannte ihn einen der „siebenbürgisch-sächsischen Charakterköpfe“, welcher den Mut hatte, sich außerhalb der damaligen Gegenwartskultur zu stellen, um sein eigenes Leben zu leben. Ein Leben in der nahen Natur, fern jeglichen materiellen Gutes, erwanderte Gräser weite Teile Deutschlands, um auf eine ganz eigene Art und Weise den Menschen seine Lebensweise näherzubringen. Aus heutiger Sicht war er eindeutig ein Vorreiter der Grünen.

Gemeinsames Gusto-Gräser-Filmerlebnis. Foto: privat

Die Kreisgruppe Freiburg hat am 28. April in die Cafeteria der AWO im Spechtweg Freiburg eingeladen, Gusto Gräser auf seinem Weg zu begleiten, der durch Siebenbürgen, durch Österreich und Italien und kreuz und quer durch Deutschland führte. Ein spannender Film, der vom Museum des Monte Verità stammte, wurde gezeigt, anhand dessen man die Gründung des Berges der Wahrheit, seine Freundschaft zu Hermann Hesse und vielen anderen Schriftstellern seiner Zeit verfolgen konnte.Der 91-jährige Hermann Müller, Wegbegleiter und Freund und wahrscheinlich größter Experte für Gusto Gräser, kommentierte das Leben von Gusto Gräser im Film und war außerdem für die Vortragenden der Kreisgruppe bei der Beschaffung von Informationen von großer Hilfe. Eine gut besuchte Veranstaltung und viele positive Rückmeldungen erfreuten die Organisatoren.Auch der Einladung zum Vollmondgrillen auf dem Hohrainbuck bei Bötzingen folgten Jung und Alt, bekannte und weniger bekannte Gesichter. Besonderen Anklang fand das Singen zu Gitarrenklängen von Volker Sauer am Lagerfeuer, es versetzte die Teilnehmer in eine zauberhafte Stimmung. Der spät aufsteigende Mond war die Krönung des Abends.Nun freut sich der Vorstand auf den Besuch des Peter-Maffay-Konzertes am 16. Juni auf dem Münsterplatz in Freiburg. Karten müssen in Eigenregie besorgt werden. Damit verabschiedet sich der Vorstand in die Sommerpause und freut sich auf schöne Begegnungen im Herbst, das Programm folgt im nächsten Rundbrief.

Ursula Stefanovic