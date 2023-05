30. Mai 2023

Kreisgruppe Ingolstadt: Ein Maistrauß auf Schloss Horneck

Frohgelaunt starteten wir in Ingolstadt an diesem trüben 1. Mai mit viel Sonne im Herzen nach Gundelsheim am Neckar und wurden im Laufe des Tages mit zaghaften Sonnenstrahlen belohnt. Mit großer Begeisterung waren die Siebenbürger Banater Blaskapelle, die Volkstanzgruppe und die Jugendtanzgruppe der Einladung von Werner Gohn-Kreuz, Stellvertretender Vorsitzender des Schlossvereins, gefolgt, das kulturelle Programm des Maifestes auf Schloss Horneck zu gestalten.

Die Ingolstädter Kulturgruppen gestalteten das Maifest auf Schloss Horneck mit. Foto: Herbert Kopes Helge Krempels, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V., eröffnete die Veranstaltung um 11.00 Uhr. Zu den Klängen der Siebenbürger Banater Blaskapelle unter der Leitung von Hermann Mattes zogen die Volkstanzgruppe, Leitung Monika Tontsch, und die Jugendtanzgruppe Ingolstadt, Leitung Jessica Meyndt und Celine Bussner, über die Schlossbrücke, die von zahlreichen Zuschauern gesäumt war, auf die Terrasse ein. Für ihre flotten Tänze wurden sie mit reichlich Applaus belohnt.



Die Siebenbürger Banater Blaskapelle spielte bis 16.00 Uhr für die Besucher, die sich alle auf den Einzug des Wonnemonats Mai freuten. Auf dem Flohmarkt konnten verschiedene Stickereien, Keramik und Bilder erworben werden. Es gab Mici und „Schwertwaffeln". Führungen wurden angeboten, auf die sich auch die Ingolstädter sehr freuten, da einige das erste Mal auf Schloss Horneck waren. Vielen Dank an Dr. Horst Müller und Dr. Axel Froese für die Führung, die sie eigens für unsere Blaskapelle und Tanzgruppen machten. Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt auf Schloss Horneck. Foto: Ingrid Mattes Unsere Kulturgruppen wurden gefördert durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. aus Mitteln des bayerischen Sozialministeriums. Vielen Dank! Ein ereignisreicher Tag ging viel zu schnell zu Ende und unsere Reisegruppe trat in den zwei Bussen zufrieden die Heimreise an.

Ingeborg Binder

