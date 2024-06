20 Jahre Kindertanzgruppe Ingolstadt

Der 21. April war ein besonderer Tag für die Kindertanzgruppe Ingolstadt. Nach einer intensiven Vorbereitungsphase wurde das 20-jährige Jubiläum mit vielen Gästen in der Sportgaststätte Zuchering gefeiert. Die Schüler-, Jugend- und Volkstanzgruppe sowie die Frauentanzgruppe der Kreisgruppe Ingolstadt und die Kindertanzgruppe der Kreisgruppe Augsburg trugen mit ihren Darbietungen zum reichhaltigen Kulturprogramm bei. Eingangs überbrachte die Burgberger Singgruppe einen musikalischen Gruß und die Leiterin Katharina Kraus gratulierte herzlich zum Jubiläum. Es folgte der Aufmarsch aller Tanzgruppen.

Die Kindertanzgruppe der Kreisgruppe Ingolstadt feierte ihr 20-jähriges Jubiläum mit vielen Gästen und einem bunten Kulturprogramm, vordere Reihe: die Kinder der aktuellen Kindertanzgruppe; dahinter die Kindertanzgruppe Augsburg und weitere vier Tanzgruppen der Kreisgruppe Ingolstadt. Links außen: der Vorsitzende der Kreisgruppe Manfred Binder, Gerda Knall, Dekanin Gabriele Schwarz, Anita Mooser; rechts außen: der Vorsitzende des Landesverbandes Bayern Werner Kloos, Jessica Barth, Ingrid Mattes, Hermann Mattes. Foto: Wilhelm Theil

In seiner Ansprache gratulierte der Vorsitzende Manfred Binder persönlich und auch im Namen der Kreisgruppe Ingolstadt zum 20-jährigen Bestehen und erwähnte, dass die Schülertanzgruppe auch bereits vor 15 Jahren gegründet wurde. Er begrüßte im Besonderen die Kindertanzgruppe aus Augsburg, geleitet von Sandra Bruss, die als Gastgruppe mit Ute Bako, der Kulturreferentin der Kreisgruppe Augsburg, eingeladen worden war, Werner Kloos, den Vorsitzenden des Landesverbandes Bayern, und seine Stellvertreterin Ingrid Mattes, die Ingolstädter Dekanin Gabriele Schwarz und Jessica Barth, die Kinderreferentin der SJD Bayern. Ebenso hieß er die Familienangehörigen der Kinder und alle Gäste herzlich willkommen. Nach einem kurzen Rückblick auf 20 Jahre dankte er Gerda Knall, der Gründerin und Leiterin der Kindertanzgruppe, und Anita Mooser, ihrer Stellvertreterin seit 2009, für den unermüdlichen Einsatz, die Hingabe und Fachkenntnis, um den Kindern Selbstbewusstsein und wichtige Werte für ihre Zukunft zu vermitteln. Binder wünschte, die Begeisterung für unsere Kultur und Traditionen möge in den kommenden Jahren genauso lebendig bleiben wie bisher.Gerda Knall, unter anderem Kulturreferentin der Kreisgruppe Ingolstadt, berichtete in ihrer Begrüßungsrede über die Entstehung und den Erfolg der Kindertanzgruppe im Laufe der 20 Jahre. Eine Kindergruppe sei eine enorme Bereicherung für eine Kreisgruppe, unser größter Schatz und unsere Zukunft, denn die heranwachsenden Kinder legen den Grundstein für die nachfolgende Schüler- und Jugendgruppe.Anita Mooser betonte, wie erfüllend die Betreuung der Gruppe für sie sei, das Erlernen der Tänze mache ihr jedes Mal aufs Neue Spaß. Zu den vielfältigen Aktivitäten der Gruppe gehören nicht nur die Veranstaltungen der Kreisgruppe, sondern auch die Teilnahme an Kinderseminaren, Freizeitaktivitäten wie Basteln, Ausflüge, Kino, Auftritte bei Familienfesten, bei bayerischen Veranstaltungen oder beim Bund der Vertriebenen und vieles mehr.Die Kindertanzgruppe eröffnete das Programm mit den Tänzen „Sprötzer Achterrüm“ und „Fröhlicher Kreis“. Die Moderation hatten Sascha Schneider und Madleen Mooser übernommen, ehemalige Mitglieder der Kindertanzgruppe, heute aktiv in der Jugendtanzgruppe.Werner Kloos, Stellvertretender Bundesvorsitzender und Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, freute sich, dass die Kindertanzgruppe über so lange Jahre erfolgreich sei – das sei nicht selbstverständlich. Er gratulierte zum 20-jährigen Bestehen, wünschte viel Schaffenskraft für die Zukunft und überreichte zusammen mit Ingrid Mattes Urkunden anlässlich des Jubiläums an Aexander Blesch, Sophie Blesch, Nicole Breckner, Emma Filser, Melissa Gooss, Pia Gooss, Vanessa Homm, John Roger, Meggie Roger, Hannah Schneider, Jonas Schneider, Alissia Stürner, Emilia Stürner, Lena Thiess, Maxi Thiess und Lara Wagner für ihre ehrenamtliche Tätigkeit in der Kindertanzgruppe Ingolstadt, die damit zur Festigung der siebenbürgisch-sächsischen Gemeinschaft beigetragen haben.Für die Freude am Tanzen in siebenbürgischer Tracht und langjährigen Einsatz bei Veranstaltungen der Kreisgruppe Ingolstadt verlieh Manfred Binder Urkunden an die anwesenden Mitglieder der Schülertanzgruppe anlässlich des 15-jährigen Jubiläums. Die Geschwister Julia und Sascha Schneider erhielten Urkunden für ihr jahrelanges Wirken sowohl in der Kinder- als auch in der Schüler- und derzeit in der Jugendtanzgruppe.Die Dekanin der Ingolstädter Matthäuskirche, Gabriele Schwarz, wünschte ein gelungenes Jubiläum. Sie kenne seit ihrem Amtsantritt in 2007 viele Kinder von den Muttertagsgottesdiensten und hoffe, dass sich weiterhin Kinder finden mögen, die mit ihren Gedichten und Tänzen Freude bereiten.Jessica Barth, Kinderreferentin der SJD Bayern, berichtete vom Kindertag in Ingolstadt im November letzten Jahres, wo sie viele Kinder kennen gelernt hatte. Sie sei begeistert von der Gruppendynamik und sicherte zu, dass alles darangesetzt werde, um die Kinder zu motivieren und zu unterstützen, denn der Nachwuchs sei die Zukunft des Verbandes.An diesem Nachmittag wurde den Zuschauern außer dem Kulturprogramm auch ein reichhaltiges Kuchenbüfett geboten, das die Mütter der Kinder vorbereitet hatten. Gerda Knall dankte allen Mitwirkenden, die zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben: den jeweiligen Tanzgruppen, den Eltern, dem Vorstand der Kreisgruppe und dem Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V., das dieses Projekt gefördert hat.Die Jubiläumsfeier wurde mit zwei Gemeinschaftstänzen aller Tanzgruppen abgerundet und danach konnten die Gäste selbst das Tanzbein zu den Klängen der Siebenbürger Banater Blaskapelle Ingolstadt unter der Leitung von Hermann Mattes schwingen. Das bunte Programm fand großen Anklang und wurde mit viel Beifall belohnt. Ein großer Dank, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft, geht an die Organisatoren und Organisatorinnen sowie die vielen Helfer und Helferinnen.

Marianne Theil