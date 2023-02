Urzeltradition in guten Händen: Stabübergabe in Hilpoltstein

Zum 5. Mal liefen heuer die Urzeln am 22. Januar nach dem köstlichen Urzelkraut im Haus von Karin und Dietmar Roth im Fastnachtszug der Stadt Hilpoltstein mit, wo sie zünftig knallten und manche Zuschauer erschreckten, viele andere jedoch erfreuten. Nachher ging es wieder zurück zum gemütlichen Teil des Urzeltages. Und dann kamen die Neuerungen.

Sammeln der Urzeln für den Umzug in Hilpoltstein. Hirräi! Foto: Evelyn Roth

Es läuft wie geschmiert bei den Roths in Hilpoltstein. Karin und Dietmar richten das Quartier her und besorgen oder backen einen Teil der Verpflegung, Maja Gerstacker-Roth und Evelyn Roth kochen das Urzelkraut und backen für den Kaffeetisch, eine Oma backt Brot und alles schmeckt wunderbar. So hat Doris vorgeschlagen, dass der Urzeltag in Hilpoltstein ganz in die Organisation von Maja und Dietmar übergehen soll. Maja (übrigens prima Knallerin) übernimmt auch den bürokratischen Teil der Organisation, Dietmar als Hausherr (und super Knaller) übernimmt noch die Urzeltaufe, die auch gleich geübt wurde: Urzeln, die zum ersten Mal in Hilpoltstein mitliefen, mussten den berüchtigten Spruch aufsagen und bekamen mit der Peitsche auf den Hintern. Einstimmig wurden die neuen Zuständigkeiten mit lautem Hirräii bekräftigt und darauf angestoßen. Doris übergab Maja die Kasse und Formulare, mit denen auch forthin ein Zuschuss im Haus der Heimat und beim Verband der Siebenbürger Sachsen, Kreisverband Nürnberg beantragt werden kann. Damit liegt das Schicksal des Urzeltags in Hilpoltstein in guten Händen von begeisterten Urzeln.Ich wünsche dem Urzeltag in Hilpoltstein eine ganz lange Tradition und danke allen Urzeln, die unseren Brauch aktiv pflegen. Auch freue ich mich über den besonderen Zuwachs aus Hilpoltstein: Chris, ein waschechter Sachse aus Sachsen, hat sich in eine Urzeldame verliebt und ohne Zucken den für ihn genähten Urzelanzug angezogen sowie die Peitsche schwingen gelernt. Das macht Freude und Zuversicht für die Zukunft! Hirräi!

Doris Hutter