



27. November 2025

Klein, aber fein: „Siebenbürgen kulinarisch“

Vor kurzem erschienen ist das kleine Buch „Siebenbürgen kulinarisch“, und klein ist hier wörtlich zu verstehen, denn es misst gerade mal 6,2 x 9,5 Zentimeter, nimmt also weniger Platz ein als ein heutzutage übliches Smartphone und passt in die Hosentasche.

Kompakt wie das Format präsentiert sich auch der Inhalt: Einem kurzen historischen Abriss über die Region Siebenbürgen, ihre Bewohner, ihr Gemeinwesen und die kulinarischen Traditionen folgen ausgewählte Rezepte, klassisch gegliedert in Brot und Aufstriche, Suppen und Eintöpfe, Beilagen und Gemüse, Fleisch und Fisch, Süßes und Gebäck. Flankiert und perfekt ergänzt wird der Text von ganz- oder doppelseitigen Fotografien; ein alphabetisch geordnetes Rezeptverzeichnis sowie die Literatur- und Bildquellen finden ebenfalls ihren Platz.



Die Rezeptauswahl ist klein wie das Buch, aber repräsentativ für die siebenbürgische Küche: Vinete, Zacuscă und Speckaufstrich, Bertram- und Ägrisch- sowie Hühnersuppe mit selbst gemachten Nudeln, Ciorbă de perişoare, Palukes und Buriezen-Tocana, Klausenburger Kraut, Mici, gefüllte Paprika, Sarmale, Pörkölt mit Nockerl, Zwiebelschnitzel, Kletitten, Tag-und-Nacht-Kuchen sowie Rahm-Hanklich (und das ist noch nicht alles) bieten viel von dem, was das siebenbürgische Herz kulinarisch begehrt, und bilden die Vielfalt der Region mit ihren deutschen, österreichischen, ungarischen und rumänischen Einflüssen ab. Die Auswahl getroffen und die Texte geschrieben hat Silvia Dorster, langjährige Lektorin im BuchVerlag Leipzig, die seit über 20 Jahren für die Reihe „Minibibliothek“, in der das Buch erschienen ist, verantwortlich zeichnet (



„Siebenbürgen kulinarisch". BuchVerlag Leipzig GmbH, Leipzig, 2025, 128 Seiten, 6,00 Euro, ISBN 978-3-89798-694-7.

