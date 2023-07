Fahrt zur Preisverleihung an Klaus Johannis

Mehr als 40 Mitglieder der Kreisgruppe Köln sind am 4. Juni mit einem Reisebus nach Frankfurt gefahren. In der Paulskirche, einem für Deutschland geschichtsträchtigen Ort, wurde der Franz-Werfel-Menschenrechts­preis an den rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis verliehen. Der 63-Jährige wurde für seinen unermüdlichen und vielfältigen Einsatz für Menschen- und Minderheitenrechte in Rumänien und Europa durch die Stiftung „Zentrum gegen Vertreibungen“ ausgezeichnet. Die Siebenbürgische Zeitung berichtete in Folge 10 vom 26. Juni 2023, Seite 1 ( SbZ Online vom 13. Juni 2023 ).

Verleihung des Franz-Werfel-Menschenrechtspreises an den Präsidenten Klaus Johannis. Foto: ZgV/ Schepp

Dank Roland Zillmann gehörten wir zu den etwa 500 geladenen Gästen des feierlichen Festaktes, an dem auch zahlreiche Politiker teilnahmen. Die Laudatio hielt Jean-Claude Juncker, Präsident der Europäischen Kommission a.D., der ein persönlicher Freund von ­Johannis ist. Die Freundschaft zwischen den beiden vertiefte sich 2007, als Hermannstadt zusammen mit der Stadt Luxemburg Kulturhauptstadt Europas war. Johannis war damals Bürgermeister in Hermannstadt.Klaus Johannis und seine Gattin nahmen sich nach der Preisverleihung Zeit für Gespräche mit uns. Viele machten Selfies mit ihnen. Danach hat unsere Gruppe in einem Brauhaus in der historischen Altstadt von Frankfurt gemeinsam gegessen. Für die individuelle Erkundung der Stadt bei schönstem Wetter waren auch zwei Stunden Zeit. Wir danken allen Organisatoren der Fahrt, besonders Roland Zillmann und Uwe Recker.Im rumänischen Fernsehen wurde in der deutschsprachigen Sendung „Akzente“ am 15. Juni ein Beitrag über die Preisverleihung gezeigt. Mitglieder der Kreisgruppe sind dort auch zu sehen. Die Sendung kann in der Mediathek von TVR 1 aufgerufen werden.

Beate Kleifgen