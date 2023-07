Zuerst die Arbeit, dann das Feiern: Kronenfest in Geretsried

Am Samstag, dem 8. Juli, fand auf der Böhmwiese in Geretsried das Kronenfest der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen statt, das laut Bürgermeister Michael Müller „ein Ausdruck der kulturellen Identität der Stadt“ geworden ist.

Doris Ongerth tanzt mit ihrer Kindertanzgruppe mit beim Tanz unter der Krone in Geretsried. Foto: Peter Hermann

Während das Fest einst den Bauern als Motivation für die bevorstehende harte Erntearbeit diente, wird es heute gefeiert, um Erinnerungen an die alte Heimat zu bewahren. Um die meisten traditionellen Elemente des Festes beizubehalten, bedarf es der Mithilfe von vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die vor, während und nach dem Fest mit viel Arbeit und Engagement zu einem guten Gelingen beitragen.Am Vortag des Festes standen Hans Depner und Hermann Gross, der auch der Koordinator aller Helfergruppen war, schon gegen 4.00 Uhr in der Früh vor der Großmarkthalle München, um frische Blumen für die Krone zu kaufen. Diese wird von den Mädchen der Jugendtanzgruppe wunderschön gebunden.Die Organisation und notwendige Logistik samt Gerätschaft und Fahrzeugen zum Transportieren und Aufstellen des Baumes und der Festzelte sowie eine vorschriftsgemäße Versorgung mit Strom und Toilettenwagen führte Peter Wagner, der Zunftmeister der Geretsrieder Urzeln, mit viel Erfahrung und Professionalität durch. Zusammen mit seiner Frau Kerstin Wagner sorgten sie unter vielem anderen für einen nachhaltigen Einkauf des notwendigen Zubehörs für die gesamten Stände auf dem Fest. Die Zehntfrauen und der Handarbeitskreis kümmerten sich um das Backen und Beschaffen von Kuchen, den sie dann zusammen mit Kaffee auch fleißig verkauften. 50 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer trafen sich am Samstagmorgen auf der Böhmwiese, um Zelte, Bierbänke und Stände aufzubauen, an denen sie zur Mittagszeit Baumstriezel, kalte Getränke und Mici anboten.Sie alle haben ihre Zeit, ihre Energie und ihr Talent in den Dienst unserer Gemeinschaft gestellt. Mit ihrer selbstlosen Arbeit haben sie dazu beigetragen, dass das Kronenfest zu einem unvergesslichen Erlebnis wurde. Sie sind die wahren Helden des Ehrenamts und verdienen an dieser Stelle eine tiefe Anerkennung.Ein gebührender Dank geht auch an den Tölzer Dekan im Ruhestand Martin Steinbach, den Chor der Kreisgruppe und den Posaunenchor, die gemeinsam den Festgottesdienst feierlich gestaltet und damit auch das Fest eröffnet haben. Nach dem Mittagessen mit siebenbürgischen Spezialitäten begann der kulturelle Teil des angenehmen Nachmittags. In der Brust unserer redegewandten Moderatorin Iris Maurus machte sich eine kleine Unruhe breit, als sie den Kronenbesteiger ankündigen sollte. Sie wusste, dass der junge Schüler erst in der Nacht vor dem Fest von einer Klassenfahrt zurückkommen sollte und machte sich Gedanken, ob der wohl auch pünktlich unter der Krone erscheinen würde. Jakob Meyndt zeigte ihr jedoch, dass ihre Sorgen unbegründet waren, und erschien pünktlich unter dem elf Meter hohen Baum, den er binnen weniger Sekunden hinaufkletterte. Nach dem traditionellen Spruch wurde mit dem Zuwerfen von Süßigkeiten an die unten wartenden Kinder der Höhepunkt des von der Kreisgruppe gepflegten Brauchtums erreicht.Zu den Klängen der gut aufgestellten, wunderbaren Isartaler Adjutanten begann nun der Tanz unter der Krone. Die aus Augsburg angereiste Tanzgruppe trat gemeinsam mit den Geretsrieder Kinder- und Schülertanzgruppe auf und begeisterte das Publikum. Besonders herzergreifend anzuschauen waren die gerade mal drei Jahre alten, kleinen Tänzer in ihrer Tracht. Zur Freude aller Kinder wurde eine große Hüpfburg aufgestellt.Die Bundesgeschäftsführerin unseres Verbandes Ute Brenndörfer war von dem gut organisierten Fest zutiefst beeindruckt und bedankte sich ganz herzlich für die Einladung.Die Kreisgruppenvorsitzende Ursula Meyndt und die stellvertretende Kreisgruppenvorsitzende Iris Maurus nutzten die feierliche Atmosphäre, um der Familie Ongerth, die sich mit drei Generationen ehrenamtlich für den Erhalt des Brauchtums engagiert, zu danken. Es ist nicht selbstverständlich, dass Menschen wie sie ihre kostbare Zeit opfern, um anderen Freude zu bereiten und unsere Kultur zu bewahren. Ihr stetiger Einsatz ist ein inspirierendes Vorbild für uns alle. Sie leben uns vor, dass Gemeinschaftssinn und Zusammenhalt keine leeren Worte sind, sondern in Taten verwirklicht werden. Sie zeigen, dass es im Leben nicht nur um das Nehmen, sondern vor allem um das Geben geht.Am späten Nachmittag und in den Abendstunden trugen die Isartaler Adjuvanten und die „Power-Sachsen“ – ein Bandname, der gut zur Dynamik der Kreisgruppe passt – dazu bei, dass die Gäste eine unvergessliche Zeit voller Freude, Musik und Tanz erleben konnten.

Roland Widmann