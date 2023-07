Kreisverband Nürnberg: Hildegard Steger erhält Ehrenzeichen, Ministerpräsident Markus Söder würdigt Engagement

Mit Hildegard Steger wurde eine Siebenbürger Sächsin, Mitglied im Kreisverband Nürnberg, geehrt, die sich seit mehr als vier Jahrzehnten in verschiedenen Organisationen, Gruppen und Vereinen für den Erhalt und die Weitergabe der siebenbürgisch-sächsischen Kultur ehrenamtlich engagiert hat.

Ministerpräsident Söder ehrt Hildegard Steger. Bildquelle: Bayerische Staatskanzlei

Ein „herzliches Vergelt‘s Gott“ gab es am 29. Juni für Hildegard Steger vom Bayerischen Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder, MdL, für ihr unermüdliches Wirken für die Belange der Siebenbürger Sachsen im Kreisverband Nürnberg. Als äußeres Zeichen überreichte er ihr und 14 weiteren Personen das „Ehrenzeichen des bayerischen Ministerpräsidenten für Verdienste von im Ehrenamt tätigen Frauen und Männern“ im Rahmen eines Festaktes im Saal des Neuen Museums in Nürnberg. Der Kreisverband der Siebenbürger Sachsen Nürnberg gratuliert Hildegard Steger ganz herzlich und ist stolz darauf, dass einem unserer Verbandsmitglieder diese außergewöhnliche Ehre zuteil wurde.Bereits 1988 trat Frau Steger als Mitglied der damaligem Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. bei. Sie engagierte sich bereits viel früher (1976-2001) als Mitgründerin und Tänzerin der Tanzgruppe der Siebenbürger Sachsen Nürnberg und nahm aktiv an Tanzauftritten und Trachtenumzügen teil. In den Jahren 1994 bis 2000 war sie, selbst Mutter von zwei Töchtern, stellvertretende Tanzleiterin der Siebenbürgischen Kindertanzgruppe Nürnberg.Hildegard Steger wurde im Jahr 2000 als Beisitzerin in den Vorstand des Kreisverbandes der Siebenbürger Sachsen Nürnberg gewählt, dem sie bis heute angehört, seit 2004 als stellvertretende Vorsitzende und seit 2006 auch als Pressereferentin für die Siebenbürgische Zeitung. Von Beginn an und bis heute führt Frau Steger ihre Aufgaben mit viel Hingabe und großem Verantwortungsbewusstsein aus. Seit über vier Jahrzehnten steht sie im Dienst unserer Gemeinschaft. Sie organisiert, unterstützt und engagiert sich bei zahlreichen Aktivitäten des Kreisverbandes und zählt somit zu den Stützen unser siebenbürgisch-sächsischen Wertegemeinschaft.Ihren Fokus richtete sie in den Jahren 2001 bis 2014 auch auf die Verbandsarbeit der Heimatortsgemeinschaften aus Siebenbürgen und für diesen Zeitraum war sie zur Sprecherin der HOG Windau gewählt worden. Als gebürtige Bistritzerin und Schülerin des Bistritzer Gymnasiums ist sie seit 2015 auch im Vorstand der HOG Bistritz – Nösen e.V. Ihr unermüdlicher Einsatz wird auch darin deutlich, dass sich Frau Steger auch im Kultur- und Begegnungszentrum Haus der Heimat e.V. aktiv einbringt, seit 2010 als Mitglied im Vorstand. Der Kreisverband Nürnberg ist stolz und dankbar für das unermüdliche Schaffen und die bisherige Unterstützung von Hildegard Steger. Ihre anregende, lösungsorientierte und besonnene Art der Entscheidungsargumentation wissen alle Mitstreiter in den Gremien zu schätzen und würdigen es ausdrücklich.

Johann Schuster