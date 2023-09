Kreisgruppe Biberach beim Schützenfestumzug

Mit großer Begeisterung wirkte unsere Kreisgruppe auch heuer beim Bibe­racher Schützenfest als Teilnehmer des historischen Festumzugs an Bauernschützen am Sonntag, dem 23. Juli, mit. Schon seit vielen Jahren sind wir ein fester Bestandteil des Festzugs und werden Jahr für Jahr als bedeutender Vertreter der siebenbürgischen Trachtenkultur berücksichtigt.

Trachtengruppe der Kreisgruppe Biberach beim Schützenfest. Foto: Annemarie Schuster

Mit Stolz und Freude präsentierten wir unsere prächtigen Trachten einer breiten Öffentlichkeit. Wie immer standen an den Straßen unzählige Zuschauer, die uns mit kräftigem Applaus begleiteten und unsere Teilnahme enthusiastisch unterstützten. Unter den etwa 50 Teilnehmern waren auch zwölf Kinder, die an diesem schönen Tag begeistert mitliefen.Nach dem festlichen Umzug versammelten sich alle Teilnehmer, Begleiter und Helfer auf dem Sportplatz in Ampfelbronn, um den Tag in guter Gesellschaft und unter Gleichgesinnten ausklingen zu lassen. Die Kreisgruppe spendete leckere Mici und erfrischende Getränke für alle Anwesenden. Jeder steuerte Beilagen und leckeren Kuchen bei, wodurch ein bunt gedecktes Büfett entstand. Die Kinder und Jugendlichen nutzten den großen Sport- und Spielplatz, um ihrer Energie beim Spielen freien Lauf zu lassen.In fröhlicher Atmosphäre, begleitet von beschwingter Musik und kulinarischen Genüssen, klang ein wunderschöner Tag langsam aus. Trotz leichter Erschöpfung waren alle Teilnehmer äußerst zufrieden und dankbar, dass das Schützenfest für unsere Kreisgruppe wieder eine gelungene Veranstaltung wurde.Auch 2024 heißt es wieder: „scheene Schütza!“ Die gelebte Tradition und die Verbundenheit in unserer Gemeinschaft machen das Schützenfest zu einem besonderen Ereignis, auf das wir uns schon jetzt freuen.Ein aufrichtiges Dankeschön sprechen wir allen Helfern, Teilnehmern und Spendern aus, die mit ihrem Engagement und ihrer Unterstützung zu diesem erfolgreichen Tag beigetragen haben. Ohne euch wäre unser Auftritt beim Schützenfest nicht möglich gewesen.

Oliver Orend