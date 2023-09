Kreisverband Nürnberg: Busreise nach Dänemark und Südschweden

Voller Reisefieber ging es am 30. Juli in Nürnberg los. Der Bus mit 44 Reisegästen startete Richtung Norden mit dem Ziel, zwei skandinavische Länder kennenzulernen. Es waren Mitreisende aus verschiedenen Regionen Deutschlands angereist und so wurde die Zeit während der Pausen dafür genutzt, einander kennenzulernen.

Gruppenbild in Kopenhagen. Foto: Roswitha Feinweber

Die erste Übernachtung hatten wir in Flensburg. Hier begrüßte uns unsere schwedische Reiseleiterin Jutta Eichenberger, die uns die ganze Reise über begleitete und betreute. Am frühen Morgen ging es weiter über die Grenze nach Dänemark. Es regnete leicht. Unser Weg führte uns einmal von Westen nach Osten quer durch das Land. Die Übernachtungsorte verdeutlichen dies gut. So nächtigten wir in Esbjerg, Herning, Aarhus, Odense und der Hauptstadt Kopenhagen, bevor wir dann auch zwei Nächte in der südschwedischen Universitätsstadt Växjö schliefen. Für mich – und bestimmt auch die meisten meiner Mitreisenden – war allerdings die letzte Nacht das absolute Übernachtungshighlight: In einer Schlafkabine auf der Fähre Nils Holgersson von Trelleborg (Schweden) nach Travemünde (Deutschland). Von den Städten und Orten, die wir besucht haben, waren meine Favoriten die dänische Insel Fanö mit ihrem wunderschönen weiten Sandstrand, die große Stadt Odense mit ihrer belebten Fußgängerzone, natürlich Kopenhagen und den fast schon mit Touristen überfüllten Fußgängerzonen, den prächtigen Gebäuden, dem Wikinger-Erlebnismuseum sowie letztlich der schwedische Elchpark in Smaaland, wo man den Elchen so nahe wie sonst nirgends kommen kann. Bei dieser Rundreise konnten wir ein Gespür für Skandinavien, ob landschaftlich, architektonisch, historisch, auch ein bisschen gesellschaftlich, aber auf jeden Fall kulinarisch, erhalten und dabei ein Rundumsorglos-Paket genießen. Der uns häufig begleitende Regen konnte unserer Neugier und Reiselust kaum etwas anhaben. Nur manch eine Stadtführung genossen wir dann doch lieber im Bus und ließen uns an den Sehenswürdigkeiten entlangfahren. Wasser ist in diesen Ländern allgegenwärtig: Aus den Wasserhähnen sprudelt leckeres Quellwasser. Umgeben von der Nordsee verteilt sich Dänemark auf Festland und viele Inseln. Fahrten mit der Fähre oder über endlos wirkende Brücken sind alltäglicher Teil der Infrastruktur. Selbst erleben durften wir die riesige, 7845 Kilometer lange Öresundbrücke, die unsere beiden Reiseländer verbindet, auch über eine künstlich angelegte Insel. Aber auch die 13,5 Kilometer lange Storebaelt-Brücke, welche die Insel Fünen und die Insel Seeland verbindet, ist sehr eindrucksvoll. Hier wurde eine Passage von Straße und Bahn kombiniert. Auch die Schifffahrt wurde berücksichtigt, wobei eine Hängebrücke und, wegen der großen Schwingungen für die Bahn, ein Tunnel gebaut wurden. Der übrige Verkehr wurde über die Brücke geleitet.Schweden ist geprägt durch seine Hügellandschaften mit ihren Wäldern, die zum Wandern und Beerensammeln einladen. Historische Bauten beider Länder, ob Kirche, Kloster, Wasserschloss oder Königspalast, zeugen von einer selbstbewussten Bevölkerung mit Tradition und Geschichte.Am letzten Tag, dem 10. August, erreichten wir nach einer entspannten Überfahrt den Hafen Travemünde. Bei schönstem Sonnenschein ging es zurück an den Ausgangsort dieser unvergesslichen Reise.Großer Dank gilt Annemarie Wagner, der erfahrenen Kulturreferentin des Kreisverbands Nürnberg, für die Organisation dieser Reise, und ihrem Mann Hans, der überall zur Stelle war und uns unterwegs mit seinem vielseitigen Wissen unterhielt, ebenso unserer Reiseleiterin Jutta Eichenberger sowie unserem allzeit zuverlässigen Busfahrer Kurt Penteker. Aber auch jene, die sich in irgendeiner Form, als Bordstuart oder Bordköche, eingebracht und für unser aller Wohl gesorgt haben wie Hans Feinweber und Elke Haner und Gabi Reidel wollen wir nicht vergessen! Treffend schrieb einer unserer Mitreisenden: „Ihr Lieben alle, ohne Ausnahme. Es war schön mit euch. Wir haben gemeinsam unvergessliche Momente erlebt, haben gesungen, gelacht und auch getrauert. Das herzliche Miteinander und Füreinander war einzigartig, großartig, wunderbar. Wir sind dankbar und froh, dabei gewesen zu sein …“

Lea Haner und ihre Mama Elke, Mitreisende aus Baden-Württemberg