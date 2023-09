Einladung zum Trachtenball am 7. Oktober in Rüsselsheim

Liebe Mitglieder und Freunde, der Kreisverband Rüsselsheim und die HOG Großscheuern/Frankfurt laden für den 7. Oktober zum zweiten Trachtenball nach Rüsselsheim herzlich ein.

Bei diesem kulturellen Abend würden wir uns sehr freuen, viele in ihrer Heimattracht bergüßen zu drüfen. Der besondere Abend wird mit einem Auftritt der Tanzgruppe des Kreisverbandes gefüllt und der Ball wird von der Akustik 3 Band musikalisch begeleitet.Die Veranstaltung beginnt um 20.00 Uhr im „Kaisersaal“ zur Krone, Bismarktplatz 7, in Rüsselsheim-Königstädten. Der Einlass ist um 19 Uhr. Trachtenträger sind unsere Gäste und haben freien Eintritt. Nach dem wertschätzenden kurturellen Teil des Abends, wird die Band weiter druch den Abend mit bester Tanzmusik führen und uns zum Tanzen und Feiern auffordern.Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher, um Traditionen aufleben zulassen und sich in geselliger Gemeinschaft daran zu erfreuen.

Kerstin Köhler