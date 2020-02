Stimmungsvolle Weihnachtsfeier in Rüsselsheim

Traditionelles und Neues der Kindergruppe umrahmte die Weihnachtsfeier am 15. Dezember 2019 im frisch renovierten Adler-Saal. Nach wochenlangen Proben präsentierte die im Sommer gegründete Kinder-Trachten-Tanzgruppe unter der Leitung von Heide Bachmann nach einem schwungvollen Einmarsch die „Reklich Med“.

18 Kinder zählt die Trachten-Tanzgruppe des Kreisverbands Rüsselsheim.

Die Kinder des Krippenspiels freuten sich über den großen Beifall. Foto: Kerstin Köhler

Mit sehr großem Beifall sah man den Kindern die Erleichterung an, dass sich das regelmäßige Üben gelohnt hatte und sie mit Stolz die Trachten präsentierten. Einige Trachten waren im Auftrag des Vereins neu angefertigt worden. Da die Tanzgruppe in kürzester Zeit schon einige Möglichkeiten hatte, sich bei Aufführungen zu beweisen, war die Weihnachtsfeier der krönende Abschluss des Jahres 2019.Nach einer kurzen Zugabe und einem heiteren Ausmarsch begann der besinnliche Teil der Feier. Die Begrüßung des Vorsitzenden Wilhelm Beer, die kurze Andacht von Michael Stock und die musikalische Begleitung der Siebenbürger Musikanten stimmten auf einen weiteren Höhepunkt ein. Das traditionelle Krippenspiel, das ebenfalls von der Kindergruppe mit aufwändiger Kulisse präsentiert wurde, bekam großen Beifall. Christiane Loose und Sina Horvarth war die Erleichterung deutlich anzusehen, dass auch in diesem Jahr die Aufführung großen Anklang bei den Mitgliedern fand.Die Bescherung für die Kinder folgte und einige hatten sich die Mühe gemacht Gedichte oder musikalische Stücke aufzuführen. Nachdem das zeitlich aufwändige Rahmenprogramm vorbei war, folgte der gemütliche Teil der Weihnachtsfeier. Viele Mitglieder nutzten die Gelegenheit sich in Gesprächen frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr zu wünschen. Der Vorstand wünscht ebenfalls allen Mitgliedern ein schönes neues Jahr und freut sich auf die nächsten gemeinsamen Termine 2020.

Kerstin Köhler