6. November 2023

Feierlicher Trachtenball in Rüsselsheim

Der Kreisverband Rüsselsheim und die HOG Großscheuern/Frankfurt feierten am 7. Oktober einen gelungenen Trachtenball im „Kaisersaal“ zur Krone in Rüsselsheim-Königstädten. Es konnten viele Gäste in ihrer Heimattracht begrüßt werden.

Gruppenbild mit allen Trachtenträgern in Rüsselsheim. Erfreulich ist das Interesse der jüngeren Generation an der Brauchtumspflege. Foto: Kerstin Köhler Durch die „Akustik3“-Band wurden schon in der ersten Tanzrunde viele auf die Tanzfläche geholt. Heide Bachmann, Leiterin der Trachtentanzgruppe Rüsselsheim, begrüßte danach recht herzlich und forderte alle Trachtenträger auf, einen gemeinsamen Aufmarsch zu Live-Musik durchzuführen. Fünf Paare der Tanzgruppe Rüsselsheim hatten zwei Tänze für diesen Abend vorbereitet und zeigten, dass sich regelmäßige Proben lohnen und dabei immer mehr Sicherheit gewonnen wird.



Die Tanzgruppe aus Pfungstadt gestaltete den kulturellen Teil des Abends ebenfalls mit. Mit vier Paaren bot sie ebenfalls zwei Tänze dar. Danach tanzten alle die „Reklich Med" im Kreis in lockerer Stimmung. Die Band sorgte bis in die Nacht hinein für beste Tanzmusik, und so ging die Feier erfolgreich zu Ende. Wir bedanken uns bei allen Gästen und dem Organisationsteam für den gelungenen Ball.

Schlagwörter: Rüsselsheim, Trachtenball

