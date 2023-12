Ein Traum wurde wahr … Landesverband Bayern zu Gast in Niedersachsen

Die Kreisgruppe Hannover lädt zu einem Kulturellen Nachmittag mit anschließendem Dirndlball ein … das war der Traum von vielen Mitgliedern und besonders von der Kreisgruppenvorsitzenden Marianne Hinzel. Am 25. November konnte endlich unsere von langer Hand geplante und herbeigesehnte Veranstaltung mit unseren Gästen aus Bayern und der Band „Phönix Trio“ beginnen.

Mitglieder der Kreisgruppe Hannover und der „Projektgruppe“ der Landesgruppe Bayern. Foto: K. Langhoff

Die Idee einer gemeinsamen Veranstaltung entstand im Oktober 2022 nach einer Verbandssitzung in Dinkelsbühl. Am Abend, bei einem Gläschen Wein, lernten sich Marianne Hinzel und Werner Kloos, der Vorsitzende des Landesverbands Bayern, kennen. In Frau Hinzel erwachte die Idee zu einem Dirndlball. Auf einer Reise mit den Mitgliedern der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen zum Schloss Horneck wurde die Idee angesprochen und alle Mitreisenden waren hell begeistert. Wieder zu Hause, schrieb Frau Hinzel gleich an Herrn Kloos, der von der Idee auch sehr angetan war. Ende November kam die Zusage aus Bayern und die Vorfreude war riesengroß. Die Veranstaltung wurde bis ins Kleinste geplant. Doch erstmal sollte alles ganz anders kommen. In ganz Hannover war kein Saal zu finden, der bezahlbar gewesen wäre. Nach vielen Absagen oder zu hohen Preisen wollten wir schon aufgeben. Die Band „Phönix Trio“ war gebucht, die Tanz- und Theaterprojektgruppe aus Bayern hatte zugesagt und immer noch kein Saal in Sicht. Die Zeit drängte. Herr Kloos motivierte uns nicht aufzugeben und dann endlich … Anfang Juli 2023 fand sich im Gasthof Dehne in Isernhagen die passende Location. Die Einladungen konnten rausgehen. Dann war endlich der 25. November da, um 18.00 Uhr konnte die Veranstaltung im ausverkauften Saal beginnen. Marianne Hinzel, in siebenbürgischer Tracht und gebockelt, begrüßte die zahlreichen Gäste in sächsischer Mundart. Ihr Sohn Niklas Hinzel übersetzte die Begrüßung und unterstütze sie im Lauf der Veranstaltung bei der Moderation.Den Auftakt machte die Tanzgruppe, bestehend aus Mitgliedern verschiedener bayerischer Kreisgruppen, mit einem Aufmarsch. Ein wunderschönes Bild: all die siebenbürgischen Trachten aus verschieden Dörfern. Es folgten die ersten zwei Tänze der Tanzgruppe. Für ihre erste Darbietung wurden sie mit viel Applaus aus dem Saal begleitet und alle waren gespannt auf den zweiten Auftritt.Danach gab der bekannte Mundartautor Michael Kenst, Vorsitzender der Kreisgruppe Bremen, einige von seinen Gedichten zum Besten. Sein Gedicht „De sachsesch Fraa“ war sehr gelungen und begeisterte das Publikum. Die Theatergruppe führte das Stück „Der Kaffeeklatsch“ auf. Eine sehr gelungene Vorstellung. Manch einer erinnerte sich selbst an seine Anfangszeit in Deutschland, als man noch allzu oft, wenn man Deutsch sprach, aus dem Sächsischen ins Deutsche übersetzte.Es folgte der zweite Auftritt der Tanzgruppe, der das Publikum begeisterte und den Saal toben ließ. Das anschließende gemeinsame Singen vieler bekannter siebenbürgischer Lieder, begleitet von einem Akkordeonspieler der Landesgruppe Bayern, brachte alle Herzen vor Freude zum Überlaufen.An diesem für uns so schönen Abend konnten wir aus den Kreisgruppen Bremen, Wolfsburg, Lüneburg und Göttingen Gäste begrüßen. Aus allen Kreisgruppen des Nordens waren sie gekommen, um uns zu unterstützen. Ein besonderer Dank geht an unseren Landesvorsitzenden Helmuth Gaber. Wir danken ihm für seine Worte bei der Veranstaltung und für seine Unterstützung. Er war von Anfang an mit Rat und Tat an unserer Seite.Ein Dank geht an die Band „Phönix Trio“, die bis nachts um 2.00 Uhr mit ihren Liedern für eine super Stimmung sorgte. Die Tanzfläche war immer voll. Der größte Dank geht an die Landesgruppe Bayern und an jeden einzelnen Teilnehmer der Projektgruppe. Macht weiter so. Denn nur durch ihren Einsatz und ihre Leidenschaft wurde diese erste Veranstaltung einer Landesgruppe aus dem Süden und einer Kreisgruppe aus dem Norden möglich. Dem Landesvorsitzenden Werner Kloos danken wir für das Geschenk des Landesverbands Bayern und seine Grußworte an die Kreisgruppe Hannover. Er war maßgeblich am Gelingen der Veranstaltung beteiligt. Die Einladung der Landesgruppe Bayern zu einem Besuch bei ihnen haben wir dankend angenommen und werden ihn bei passender Gelegenheit umsetzen.Ein ganz besonderer Dank geht an Marianne Hinzel, die unermüdlich am Gelingen der Veranstaltung mit viel Herzblut gearbeitet hat mit voller Unterstützung ihrer Familie. Alles, was wir erträumten, wurde an diesem Abend wahr.

Der Vorstand