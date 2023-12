Schieb, schieb den Ofen rein …

Schieb den Ofen rein? Ja, denn das ist nötig, um für die Kinder und Senioren des Kreisverbands Kassel genügend Lebkuchen zu backen. Dafür trafen sich am 25. November Omas, Mamas, Töchter, Schwiegertöchter und Enkel im Gemeinderaum der Markuskirche. Mit im Gepäck: Ofen auf Rollen, der Teig natürlich, Nudelhölzer und Ausstechformen, Bleche und Backpapier sowie weitere Backutensilien, Mittagsverpflegung, Kaffee und Kuchen.

Omas, Mamas, Töchter, Schwiegertöchter und Enkel aus dem Kreisverband Kassel mit den fertigen Lebkuchen. Foto: Anne Achilles

Die jüngsten Bäcker wollten schnellstmöglich zur Tat schreiten und hatten sichtlich Spaß am Prozess. Alle Fortgeschrittenen (die Omas) zeigten noch mal die wichtigsten Tricks und Kniffe: das kurze Kneten und flotte Ausrollen – nicht zu dünn, das sanfte Streicheln über den Teig und das platzsparende, saubere Ausstechen. In kürzester Zeit wanderten die ersten Nikoläuse, Sterne und Tannenbäume in die Backöfen. Ein toller, weihnachtlicher Lebkuchenduft erfüllte schnell den Raum. Beim Verzieren mit Zuckerguss war feinmotorisches Geschick und künstlerisches Gestalten gefragt. Auch hier gaben sich alle größte Mühe; die Kunstwerke lassen sich wirklich sehen!Die gemeinsame Zeit beim Backen verging wie im Flug und man freute sich über das beeindruckende Ergebnis. Vielen Dank an dieser Stelle an alle Beteiligten für das tolle Gelingen dieser schönen Tradition.