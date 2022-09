Jugend in Waldkraiburg bäckt Hanklich

Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Waldkraiburg war fleißig am Wochenende des 23. Juli 2022! Unter dem Motto „Tradition pflegen – Heimat erleben“ haben die engagierten Mitglieder gemeinsam mit ihren Freunden der Siebenbürgischen Tanzgruppe Landshut und Traunreut ganze 24 Bleche Hanklich gebacken. Angeleitet von Ute Müller, durfte die Jugend das Backen unterschiedlicher Variationen der Hanklich erlernen und diese selbstverständlich auch kosten. Hierbei kam die Apfelhanklich ganz besonders gut an.

Jugend bäckt Hanklich in Waldkraiburg. Foto: privat

Doch nicht nur das Backen stand auf dem Plan: Gemeinsam tanzten die Jugendlichen altbekannte Tänze und erhielten voneinander wertvolle Tipps. Anschließend lehrte die Tanzgruppe aus Waldkraiburg ihre Gäste einen ihrer Lieblingstänze – den Linedance „The Git Up“, der nun ein weiterer Bestandteil in der Tanzsammlung ihrer benachbarten Tanzgruppen ist. Zur wohlverdienten Stärkung gab es anschließend eine köstliche Sterz und Tokana, die zuvor im traditionellen Kessel (Ceaun) zubereitet wurden. Zum Schluss lauschten die Fleißigen den Geschichten aus der alten Heimat, die die tüchtigen Helfer der Kreisgruppe Waldkraiburg am Lagerfeuer erzählten. An dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank an alle, die bei der Durchführung der ersten Kulturveranstaltung der Jugendtanzgruppe Waldkraiburg geholfen haben! Ohne euch wäre dieser tolle Workshop nicht möglich gewesen.Aufgrund der zahlreichen positiven Rückmeldungen der Teilnehmenden möchten wir diesen Workshop nächstes Jahr gerne nochmals stattfinden lassen. Also sei dabei, wenn es wieder heißt: „Tradition pflegen – Heimat erleben“! Dann lernen wir vielleicht Zacusca zubereiten oder Auberginen (Vinete) grillen?Wann und wo, erfährst du über unser Rundschreiben der Kreisgruppe Waldkraiburg, auf Instagram oder unserer Facebook-Seite (jtg.waldkraiburg).

Sarah-Michelle Müller