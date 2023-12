40-Jahr-Feier der Kreisgruppe Heidenheim mit Kulturprogramm und Herbstball

Am 4. November fand die 40-jährige Jubiläumsfeier der Siebenbürger Sachsen der Kreisgruppe Heidenheim in der Sporthalle Steinheim statt. Im Rahmen des Nachmittages boten Tanzgruppen aus Heidenheim, Augsburg und Böblingen sowie der Männerchor aus Heidenheim ein schönes Kulturprogramm dar.

Das Kulturprogramm beim Heidenheimer Jubiläum gestalteten gemeinsam der Männerchor, die Kindertanzgruppe aus Heidenheim, die Jugendtanzgruppen aus Böblingen, Heidenheim und Augsburg. Foto: Günther Dengel

In seinem Grußwort betonte Michael Roth, Vorsitzender der Kreisgruppe Heidenheim, die Bereicherung des kulturellen Angebots durch die jungen Siebenbürger in der Region, repräsentiert durch vier Tanzgruppen. Er richtete seinen persönlichen Dank an die jungen Gäste und stellte fest, dass es den Siebenbürger Sachen in Heidenheim gelungen sei, die Tradition hier und heute zu etablieren. Es sei gleichzeitig mit Stolz zu beobachten, unterstrich Roth, dass durch den Einsatz der jungen Generation das „Feuer der Begeisterung“ wie im olympischen Sinne weitergetragen werde. Roth bedankte sich auch bei den vielen ehrenamtlichen Helfern aus dem Verein und den ehemaligen Vereinsvorsitzenden Martin Rill als Gründer der Kreisgruppe (1983 bis 1993), Michael Kelp (1993 bis 2003) und Günther Dengel (2003-2014).Michael Benning moderierte das folgende Kulturprogramm mit dem Männerchor und der Kindertanzgruppe aus Heidenheim sowie der Jugendtanzgruppe aus Böblingen, Heidenheim und der Tanzgruppe aus Augsburg. Der Gemeinschaftstanz aller anwesenden Tanzgruppen unter der musikalischen Begleitung der „Siebenbürger Sachen Heidenheim e.V.“ war der krönende Abschluss. Zur späten Abendstunde folgte eine flotte Tanzrunde aller Gäste bis in die frühen Morgenstunden mit der stimmungsvollen Musik der „Nova“-Band.

Günther Dengel