



6. Dezember 2025

35 Jahre Theatergruppe Augsburg – Jubiläumsfeier im Hubertushof

Am 2. November feierte die Theatergruppe Augsburg ihr 35-jähriges Bestehen im geschmückten Hubertushof. Die Gruppe hatte sich bestens vorbereitet, bereits ab 13.00 Uhr wurden die Gäste mit Kaffee und Kuchen empfangen. Kurz nach 14.00 Uhr eröffnete Ute Bako die Feierlichkeiten und begrüßte zunächst außerhalb des Protokolls Maria Schenker, Gründerin und langjährige Leiterin der Theatergruppe Augsburg, als besonderen Ehrengast. Weitere Ehrengäste waren Martin Schenkelberg als Vertreter der Stadt Augsburg, Manfred Binder, Landesvorsitzender in Bayern, Doris Hutter, Kulturreferentin in Bayern, sowie Helmut Schwarz, Vorsitzender der Kreisgruppe Augsburg.

Ute Bako (von links beginnend) stellt die Theaterspieler vor: Ulrike Schaser, Hans-Otto Zerwes, Rita Almus, Martin Schenker, Annemarie Bruckner, Bianca Deppner, Anna Deppner, Letizia Hopprich, Tabea Stolz, Henry Nägler, Martin Miesbrandt, Susanne Becker und Souffleuse Regina Lutsch. Den musikalischen Auftakt gestaltete die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V., die auch im weiteren Verlauf mit flotten Melodien für Stimmung sorgte. Als erstes gratulierte der DaCapo Chor mit zwei Liedern, gefolgt von der Kindertanzgruppe Augsburg, die sich mit ihrem schwungvollen Auftritt in die Herzen der Zuschauer tanzte. Mit großem Beifall verabschiedete das Publikum die jungen Tänzer von der Bühne. Auch der Handarbeitskreis und die Seniorengruppe überbrachten Glückwünsche und ein Geschenk zum Jubiläum. Kindertanzgruppe Augsburg mit dem Tanz "Die Sternpolka" Anschließend zeigte die Theatergruppe ihr Können mit der Aufführung des Stücks „Hoste gehiurt? Awer nemesten soo et!“ von Hilde Juchum. Die Autorin war persönlich anwesend und wurde im Publikum begrüßt. Für sie war es ein besonderes Erlebnis, ihr Werk erstmals auf der Bühne zu sehen. Das Stück wurde mit viel Lachen und kräftigem Applaus begleitet. Tanzgruppe Augsburg Nach einer kurzen Pause leitete der Siebenbürger Chor mit zwei Liedern den zweiten Teil des Programms ein. Die Tanzgruppe Augsburg folgte mit zwei Tänzen, bevor eine Gesprächsrunde mit Maria Schenker, Gründungsmitgliedern der Theatergruppe sowie ehemaligen und langjährigen Spielerinnen und Spielern stattfand. Sie teilten Erinnerungen und Erlebnisse aus 35 Jahren Theaterarbeit. In diesem Rahmen verabschiedeten sich das Ehepaar Helmine und Michael Pelger und weitere langjährige Mitglieder von der Bühne. Damit verbunden werden alle Interessierten aufgerufen, mit frischem Talent in der Theatergruppe mitzuwirken, um eine 35-jahrige erfolgreiche Tradition weiterzuführen. Da Capo Chor Augsburg Ein besonderer Moment war die offizielle Verabschiedung von Maria Schenker als Gründerin der Theatergruppe durch den Kreisgruppenvorsitzenden Helmut Schwarz. Zugleich übertrug er die Leitung der Theatergruppe Ute Bako, die diese Aufgabe künftig weiterführen wird. Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V. Alle an diesem Tag aktiven Mitglieder der Theatergruppe wurden von der Kreisgruppe Augsburg mit Ehrenurkunden ausgezeichnet. Auf Wunsch von Frau Schenker wurden zudem zahlreiche ehemalige Spielerinnen und Spieler auf die Bühne gerufen – ein eindrucksvolles Bild, das jedoch nur einen Teil der vielen Menschen zeigte, die im Laufe der 35 Jahre Teil der Theatergruppe waren. Siebenbürger Chor Augsburg Zum Abschluss erklangen die gemeinsam gesungenen Lieder „Wahre Freundschaft“ und „Mer wällen bleiwen wat mer sen“. Ute Bako bedankte sich herzlich bei allen Gratulanten, Gästen und Freunden, die zum Jubiläum gekommen waren. Gesprächsrunde und Rückblick auf 35 Jahre Theatergruppe Augsburg: Ute Bako (moderiert die Gesprächsrunde), Maria Schenker (Gründerin und langjährige Leiterin), Helmine und Michael Pelger (langjährige Mitglieder), Andrea Zimmer (De Breokt vun ­Urbijen), Anna Deppner (Jugendliche), Susanne Becker (langjähriges Mitglied), Christa Weiß (ehemalige Spielerin der Theatergruppe Augsburg und nun Leiterin der Theatergruppe Sachsenheim), Helmut Schwarz (Gründungsmitglied). Fotos: Markus Stenner Die Blaskapelle spielte anschließend noch zum Tanz auf, und bis in den Abend hinein wurde gemeinsam gegessen, gefeiert und das Tanzbein geschwungen. Kurz vor 21.00 Uhr gingen die letzten Theaterfreunde erschöpft, aber erfüllt und voller Freude nach Hause – mit vielen schönen Erinnerungen an ein gelungenes Jubiläum. Den musikalischen Auftakt gestaltete die Siebenbürger Blaskapelle Augsburg e.V., die auch im weiteren Verlauf mit flotten Melodien für Stimmung sorgte. Schlagwörter: Augsburg, Theatergruppe, Jubiläum

