Kreisgruppe Augsburg beim Plärrerumzug

Nach einigen Jahren Pause waren die Siebenbürger Sachsen wieder am Plärrerumzug in Augsburg vertreten. Die drei stärksten Aussiedlergruppen des Bundes der Vertriebenen (BdV), die sich schon seit Jahren Räumlichkeiten im Haus der Begegnung in Augsburg teilen, arbeiteten auch bei dieser Gelegenheit gut zusammen:

Plärrerumzug: Siebenbürger Sachsen in Augsburg zuhause. Foto: Helmut Schwarz

Um in dem ca. 100 Gruppen starken Zug gut sichtbar zu sein, spielte die Musikkapelle Banater Schwaben Augsburg auf, gefolgt von ihren Landsleuten in Tracht. Wie untereinander und mit den Veranstaltern vereinbart, schritten dahinter 20 siebenbürgisch-sächsische Trachtenträger im selben Takt, gefolgt von den Vertretern der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland und dem Förderverein der Deutschen aus Russland in Augsburg e.V.Obwohl unsere Vertreter unter der Nummer 39 (statt der anfangs zugewiesenen 38) starteten, fanden auch jene Anschluss an die Kulturgruppen unserer Kreisgruppe, die dem Aufruf in Zeitung, auf Homepage und Facebook gefolgt waren. Der Zug löste sich im Schallerzelt am Plärrer auf, wo die meisten die Gelegenheit eines gemütlichen Beisammenseins nutzten.Danke an alle, die uns bei diesem Umzug bei 30 Grad und bestem Wetter vertreten haben, und an die, die unseren Internetauftritt gestaltet haben.

Ulrike Lassner