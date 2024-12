Kreisgruppe Bamberg: Dietmar Gross mit dem Silbernen Ehrenwappen geehrt

Nach dem Gottesdienst fand im Gemeindesaal unser alljährliches Herbstfest statt. Fleißige Bäckerinnen hatten dazu zahlreiche jahreszeittypische Köstlichkeiten zubereitet. Zu diesem Fest hatten wir auch Dietmar Gross eingeladen, der viele Jahre stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe Bamberg war, um ihn mit dem Silbernen Ehrenwappen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen für seinen Einsatz für die Kreisgruppe zu würdigen. Da er fast zehn Jahre Stadtrat in Bamberg war, konnte er einige amtliche Türen für uns öffnen. Seine Bekanntheit hilft auch heute noch bei der Regelung bürokratischer Angelegenheiten in der Stadt Bamberg, obwohl er inzwischen in die alte Heimat zurückgekehrt ist.

Ehrung in Bamberg, von links: Ingrid Mattes, Dietmar Gross, Christina Reckerth, Werner Kloos. Foto: Sofia Werder

Geboren wurde Dietmar Gross in Arpașul de Jos/Siebenbürgen, aufgewachsen ist er in Fogarasch, es folgte sein Studium der Forstwissenschaften in Kronstadt und an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Nach der Referendarzeit in Oberfranken und mehreren Auslandsaufenthalten vor allem in Lateinamerika begann er seine berufliche Laufbahn in der Bayerischen Staatsforstverwaltung: von 1978-1984 Station in Bayreuth, von 1984-1993 Stellvertretender Forstamtleiter in Bamberg, von 1993-2005 war er Leiter des Bayerischen Forstamtes Lichtenfels und nach der Forstreform 2005 Mitarbeiter im Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bis 2010. Er war dabei immer Vordenker, Ideengeber, Visionär und versuchte nicht nur seine forstlichen Kollegen oder Natur- und Umweltschutz- aktivisten zu überzeugen, sondern die Vision einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft auf allen Gebieten anzuregen und durchzusetzen.Sein Engagement geht weit über die beruflichen Tätigkeiten hinaus, er war Gründungsmitglied und Mitglied in vielen naturwissenschaftlichen Organisationen und Arbeitskreisen, aber auch in vielen Arbeitskreisen mit Bezug zu seiner alten, jetzt neuen Heimat Siebenbürgen (aktuell Nichtgeistliches Mitglied im Landeskirchenkuratorium der Evangelischen Kirche A.B in Rumänien).Dietmar Gross ist gern gesehener Gast bei der Kreisgruppe Bamberg, wo er immer auf Wegbegleiter trifft. Über die Ehrung hat er sich sehr gefreut. Sie ist für ihn etwas Besonderes. Er ist seit über 50 Jahren Mitglied im Landesverband Bayern, hat die Kreisgruppe Bamberg aktiv mitgestaltet und ist aktuell ein wichtiges Bindeglied zwischen der Evangelischen Kirche A.B in Siebenbürgen und dem Landesverband Bayern. Das Silberne Ehrenwappen wurde ihm vom Landesvorsitzenden Werner Kloos und der stellvertretenden Landesvorsitzenden Ingrid Mattes überreicht.Wir bedanken uns bei allen für ihren Beitrag zu diesem gemütlichen Beisammensein und besonders bei Dietmar Gross für all die Jahre und Jahrzehnte, in denen er uns mit Tatendrang und Freude zur Seite stand.

Sofia Werder, Christina Reckerth