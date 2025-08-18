



18. August 2025

Siebenbürger Sachsen feiern beim 950-jährigen Jubiläum in Maichingen mit

Am Sonntag, dem 20. Juli, feierte Maichingen den Höhepunkt seines Festwochenendes anlässlich des 950-jährigen Bestehens mit einem großen historischen Festumzug durch den Ort. Mit dabei: die Siebenbürger Sachsen der Kreisgruppe Böblingen.

Trachtenträger der Kreisgruppe Böblingen in Maichingen. Foto: Heidi Knäb Mit 34 festlich gekleideten Trachtenträgern und Trachtenträgerinnen, darunter auch die Austauschstudentin Lulu aus Taiwan, waren wir Teil des farbenfrohen Zuges von 101 Gruppen, die die Geschichte und Vielfalt Maichingens lebendig werden ließen. Unsere Gruppe war dabei nicht nur zu Gast, sondern auch ein Stück zu Hause – denn einige unserer Kulturgruppenmitglieder kommen selbst aus Maichingen.



Den Auftakt des Festtages bildete ein ökumenischer Gottesdienst, der musikalisch vom Posaunenchor Maichingen begleitet wurde – auch dort sind einige unserer Vereinsmitglieder aktiv. Ein schöner Ausdruck gelebter Gemeinschaft und Verbundenheit vor Ort. Im Festumzug wurden die Traditionen vereint. Mit Tracht, Musik und guter Laune zogen wir durch die Straßen und wurden von vielen begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern empfangen. Die Musikkapellen sorgten für schwungvolle Begleitung, entlang des Umzugswegs wurde gewunken, fotografiert und applaudiert.



