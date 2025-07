Novum: Mädchen erklimmt Kronenbaum in Waldkraiburg

Ende Juni feierte die Kreisgruppe Waldkraiburg ihr traditionelles Kronenfest – ein Höhepunkt im Jahreskalender der Gemeinschaft. Bereits am Freitag trafen sich zahlreiche fleißige Helferinnen und Helfer, um die Vorbereitungen zu treffen: Die Krone wurde gebunden, der Platz für den Kronenbaum hergerichtet, der Baum samt Krone aufgestellt und Tische sowie Bänke für die Gäste aufgebaut.

Geschafft: Robin Stănășilă in der Krone in Waldkraiburg. Foto: Şerban Stănășilă

Trachtenträger vor dem Kronenbaum in Waldkraiburg. Foto: Şerban Stănășilă

Am Samstag begann der Festtag mit einem gemeinsamen Frühstück, bevor die letzten Handgriffe erledigt wurden. Pünktlich um 11.30 Uhr konnte das Fest beginnen. Der Einladung der Kreisgruppe folgten zahlreiche Gäste von nah und fern, die sich die hausgemachten Mici und Baumstriezel schmecken ließen. Bei strahlendem Sonnenschein und ein paar schattenspendenden Wolken sorgte die Landshuter Blaskapelle für musikalische Stimmung. Sie begleitete die vielen Trachtenträgerpaare beim feierlichen Aufmarsch, der den kulturellen Teil des Festes einläutete.Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Walter Connert, der auch die Ehrengäste willkommen hieß, präsentierte die gemischte Tanzgruppe unter der Leitung von Sarah-Michelle Müller die Tänze „Walzer für Christine“ und „Simsalabim“. Danach zeigte die Kindertanzgruppe unter der Leitung von Elfriede David ihr Können mit den Tänzen „Holsteiner Dreitour“ und „Gigsi“. Anschließend führten beide Tanzgruppen gemeinsam den Tanz „Bal in de Straat“ auf.Ein besonderer Höhepunkt folgte: Ein lange gut gehütetes Geheimnis wurde alsbald gelüftet, Robin Stănășilă, die während der Darbietung der Kindertanzgruppe ihre Tracht wechselte, erklomm – als erstes Mädchen in der Geschichte der Kreisgruppe – unter begeistertem Applaus den rund zwölf Meter hohen Kronenbaum. Nach einer kurzen Verschnaufpause hielt sie die traditionelle Kronenrede und ließ anschließend Süßigkeiten auf die Kinder regnen – ein unvergesslicher Moment für Groß und Klein.Der Chor unter Leitung von Johanna Pelger umrahmte das Programm musikalisch mit den Liedern „Geh aus, mein Herz“ und „Am Hontertstroch“. Zum feierlichen Abschluss wurden die Bayernhymne und das Lied „Wahre Freundschaft“ gemeinsam gesungen, bevor alle Trachtenpaare den Walzer tanzten. Zu den mitreißenden Klängen der „Party Stürmer“ konnten die Besucher schließlich bis in die Nacht hinein das Tanzbein schwingen.Die Kreisgruppe Waldkraiburg blickt auf ein gelungenes Kronenfest zurück und bedankt sich bei allen Helferinnen und Helfern für ihre tatkräftige Unterstützung sowie bei den zahlreichen Gästen für ihren geschätzten Besuch. Auf Wiedersehen im nächsten Jahr!

Marion Stănășilă