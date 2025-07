Landesgruppe Niedersachsen/Bremen besucht Druckerei Dierichs in Kassel

Im Sog der vielen geplanten Aktivitäten der Landesgruppe Niedersachsen/ Bremen in 2025 führte ein sehr wichtiger Initiativpunkt zu der Druckerei Dierichs nach Kassel. Die Druckerei, die seit fünf Jahren für den Druck der Siebenbürgischen Zeitung verantwortlich zeichnet. So startete die Buseinsammelrunde der größten Gruppe am Freitag, den 13. Juni, von Hannover aus, um die erkundungsfreudige Reisegruppe über Wolfsburg und Salzgitter erquickt und erholt bei der Kassler Druckerei abzusetzen.

Zu Besuch in der Druckerei Dierichs in Kassel. Foto: Holger Hoyer

der Kassler Druckerei abzusetzen. Die Abordnungen aus Bremen, unter anderem mit unserer Landesvorsitzenden Petra Volkmer, und aus Göttingen reisten individuell an. Marianne Hintzel, die Kulturreferentin der Landesgruppe, hatte den Besuch minutiös und detailreich geplant. Die Führung der bereits neugierigen Gesellschaft übernahmen Holger Hoyer und Matthias Weckler von der Verkaufsabteilung der Druckerei Dierichs.Nach dem theoretischen Einführungsteil mit Zahlen, Daten und Fakten ging es in den Druckereibetrieb herein. Sehr schnell wurde klar, dass seit Gutenbergs Buchdruckerkunst einige wichtige Evolutionsstufen in der Folge bereits durchlaufen wurden. Nicht nur die erwartungsgemäße Automation sei hier zu nennen. Auch werden keine Druckplatten mehr kleinteilig zusammengesetzt, sondern ein Laser brennt minutenschnell den Printinhalt einer Seite auf eine Aluminiummatritze. Sie hält ca. 50000 Druckvorgänge aus. Danach wird sie komplett recycelt. Bis diese dann wiederum als Paar oder Quartett in Rollen eingespannt mit Hochgeschwindigkeit ihren Druck aufnehmen, heißt es nach wie vor, durch Menschenhand die Ausgerichtetheit, Format und Farbe zu überprüfen. Dutzende Proben werden dafür entnommen. Auch erfuhren die Landsleute, was den Druck der Jubiläumsausgabe zu 75 Jahre Siebenbürgische Zeitung bezüglich Papierqualität (52 g/m2) und äußerer Erscheinung (Weiße von 72) so besonders macht. Leider fand an diesem Tag kein Druck der Siebenbürgischen Zeitung statt. Auch wenn die Auflage von 18 000 Einheiten im Berliner Format schon beeindruckend ist, so entspricht sie mit 1,5 der riesigen Zellulose-Rollen bei weitem nicht einer Tagesproduktion. Als die Erklärung kam, dass Dierichs auch Teile der Bild, HNA, FAZ und NZZ druckt, so wurde dieses plausibel. Übrigens: Die Druckexemplare der Siebenbürgischen Zeitung gehen per Bahn umweltfreundlich zur Bundesgeschäftsstelle unseres Verbandes nach München und 300 Exemplare per Linienreisebus von München nach Hermannstadt. So vielfältige Eindrücke und Informationen müssen zunächst verarbeitet werden. Die Teilnehmer freuen sich bereits auf die nächste Studienreise dieser Art. Herzlichen Dank an die Organisatoren.

Harald Hermann