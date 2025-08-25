



25. August 2025

Kreisgruppe München: Beim Wandern Gemeinschaft erleben

Am 16. Juli war’s wieder so weit: Mit der Sektion Karpaten des DAV machten sich zwölf wanderfreudige Junggebliebene der Kreisgruppe München auf den Weg zum Wildalpjoch – eine leichte bis mittelschwere Wanderung am Mittwoch!

Wanderer der Kreisgruppe München auf dem Wildalpjoch (1720 m). Foto: Detlev Antosch Mit Fahrgemeinschaften waren wir in einer guten Stunde am Wanderparkplatz Unteres Sudelfeld. Die homogene, gut gelaunte DAV Karpaten-Truppe startet voller Vorfreude auf knirschendem Schotter. Schon nach wenigen Metern genießen wir das Plätschern des Baches und die sonnigen Almwiesen. Beim Anstieg ist gegenseitige Hilfe selbstverständlich: Wo es steiler wird, achtet die Gruppe besonders auf die Schwächeren und legt häufiger kurze Pausen ein. Ein paar Witze sorgen für entspannte Stimmung – und beim Blick auf die Gämsen wird gemeinsam gestaunt und fotografiert. Über Almwiesen und abwechslungsreiche Flora geht es stetig höher, fordernd, aber für alle gut machbar. Am Kamm fordern kurze Felsstufen Trittsicherheit und guten Zusammenhalt, der von unserer Gruppe mit Bravour gemeistert wird. Auf dem Wildalpjoch (1720 m) genießen wir die Brotzeit bei beeindruckendem Panorama – vom Simsee über Chiemsee bis weit ins Gebirge.



Noch Energie? Die Käserwand (1675 m) wartet! Einige erklimmen sie mit kurzer, lockerer Klettereinlage – auch hier gilt: Motivierende Sprüche sind garantiert!



Der Abstieg führt über blumenreiche Wiesen und durch schattigen Bergwald. Das Tempo bleibt kameradschaftlich, es wird Rücksicht genommen und oft gemeinsam gelacht. Schließlich erreichen wir wieder die bekannte Alm und den Parkplatz. Am Kiosk Schnauferl lassen wir die Tour bei Kaffee, Kuchen und Bier in bester Gesellschaft ausklingen.



Fazit: Eine abwechslungsreiche, freundliche und gemeinschaftliche Wohlfühltour, bei der Kameradschaft genauso groß geschrieben wird wie Naturgenuss! Der besondere Dank der Teilnehmer gilt der Tourenleiterin Barbara Tritscher mit ihrer sehr freundlichen und ruhigen Art der Führung! Wir freuen uns auf die nächste Mittwochstour am 17. September in der Jachenau!

Schlagwörter: München, Sektion Karpaten des DAV, Wanderung

