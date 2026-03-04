4. März 2026
Kreisgruppe Karlsruhe wählt neuen Vorstand
Die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Kreisgruppe Karlsruhe fand am 7. Februar im Markus-Gemeindesaal in Karlsruhe statt. Nach der Begrüßung wurde in einer Schweigeminute aller Verstorbenen gedacht. Der Vorsitzende erinnerte in einem Rückblick auf die Jahre 2022-2025 an die wichtigsten Ereignisse aus dem Verbandsleben und aus der Kreisgruppe. Verschiedene Veranstaltungen hatten nach den coronabedingten Ausfällen wieder Fahrt aufgenommen und erreichten einen Höhepunkt mit der 70-jährigen Jubiläumsfeier im Januar 2024.
Die Kassenwartin Doris Späth stellte einen ausgeglichenen Kassenbericht vor, und die Rechnungsprüfer bestätigten die ordnungsgemäße Führung der Kasse. Mit der Entlastung des Vorstandes wurde die Wahl des neuen Vorstandes eingeleitet.
Die Wahlleitung übernahm Werner Schobel, Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe. Die neugewählten Vorstände nahmen in der anschließenden konstituierenden Sitzung die Aufgaben wie folgt an: Vorstandvorsitzender ist Werner Gohn-Kreuz, seine Stellvertreterin ist Marianne Metz, Kassenwartin ist Doris Späth, Schriftführer ist Alfred Schmidt, Elke Gadelmeier und Klaus Metz sind Beiräte.
Sonntag, 28. Juni, 12.00 Uhr, Grillfest im Garten der Evangelischen Kirchengemeinde Rüppurr
Sonntag, 1. November, 15.00 Uhr, ökumenische Gedenkfeier (Bund der Vertriebenen) am Denkmal der Vertriebenen auf dem Hauptfriedhof in Karlsruhe
Dienstag, 3. November, 18.00 Uhr, Vortrag „Drei Generationen Raketenforschung in Hermannstadt“ mit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Musikbegleitung: Karl Heinz Piringer, im Markus-Gemeindesaal
Sonntag, 29. November, 15.00 Uhr, Adventsfeier im Markus-Gemeindesaal
Einladungen und Details zu den Veranstaltungen werden rechtzeitig in der Siebenbürgischen Zeitung, per E-Mail oder Brief bekanntgegeben.
Die Wahlleitung übernahm Werner Schobel, Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe. Die neugewählten Vorstände nahmen in der anschließenden konstituierenden Sitzung die Aufgaben wie folgt an: Vorstandvorsitzender ist Werner Gohn-Kreuz, seine Stellvertreterin ist Marianne Metz, Kassenwartin ist Doris Späth, Schriftführer ist Alfred Schmidt, Elke Gadelmeier und Klaus Metz sind Beiräte.
Termine der Kreisgruppe KarlsruheSamstag, 18. April, 18.00 Uhr: Kulturabend, Lieder mit Hans und Angela Seiwerth im Markus-Gemeindesaal
Sonntag, 28. Juni, 12.00 Uhr, Grillfest im Garten der Evangelischen Kirchengemeinde Rüppurr
Sonntag, 1. November, 15.00 Uhr, ökumenische Gedenkfeier (Bund der Vertriebenen) am Denkmal der Vertriebenen auf dem Hauptfriedhof in Karlsruhe
Dienstag, 3. November, 18.00 Uhr, Vortrag „Drei Generationen Raketenforschung in Hermannstadt“ mit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Musikbegleitung: Karl Heinz Piringer, im Markus-Gemeindesaal
Sonntag, 29. November, 15.00 Uhr, Adventsfeier im Markus-Gemeindesaal
Einladungen und Details zu den Veranstaltungen werden rechtzeitig in der Siebenbürgischen Zeitung, per E-Mail oder Brief bekanntgegeben.
Werner Gohn-Kreuz
Schlagwörter: Karlsruhe, Mitgliederversammlung, Wahlen
1 Bewertung:
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.