



4. März 2026

Kreisgruppe Karlsruhe wählt neuen Vorstand

Die Mitgliederversammlung mit Neuwahlen der Kreisgruppe Karlsruhe fand am 7. Februar im Markus-Gemeindesaal in Karlsruhe statt. Nach der Begrüßung wurde in einer Schweigeminute aller Verstorbenen gedacht. Der Vorsitzende erinnerte in einem Rückblick auf die Jahre 2022-2025 an die wichtigsten Ereignisse aus dem Verbandsleben und aus der Kreisgruppe. Verschiedene Veranstaltungen hatten nach den coronabedingten Ausfällen wieder Fahrt aufgenommen und erreichten einen Höhepunkt mit der 70-jährigen Jubiläumsfeier im Januar 2024.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Karlsruhe, von links nach rechts: Werner Gohn-Kreuz, Elke Gadelmeier, Doris Späth, Marianne Metz, Klaus Metz. Auf dem Bild fehlt Alfred Schmidt. Foto: Kurt Gadelmeier Die Kassenwartin Doris Späth stellte einen ausgeglichenen Kassenbericht vor, und die Rechnungsprüfer bestätigten die ordnungsgemäße Führung der Kasse. Mit der Entlastung des Vorstandes wurde die Wahl des neuen Vorstandes eingeleitet.



Die Wahlleitung übernahm Werner Schobel, Ehrenvorsitzender der Kreisgruppe. Die neugewählten Vorstände nahmen in der anschließenden konstituierenden Sitzung die Aufgaben wie folgt an: Vorstandvorsitzender ist Werner Gohn-Kreuz, seine Stellvertreterin ist Marianne Metz, Kassenwartin ist Doris Späth, Schriftführer ist Alfred Schmidt, Elke Gadelmeier und Klaus Metz sind Beiräte. Termine der Kreisgruppe Karlsruhe Samstag, 18. April, 18.00 Uhr: Kulturabend, Lieder mit Hans und Angela Seiwerth im Markus-Gemeindesaal



Sonntag, 28. Juni, 12.00 Uhr, Grillfest im Garten der Evangelischen Kirchengemeinde Rüppurr



Sonntag, 1. November, 15.00 Uhr, ökumenische Gedenkfeier (Bund der Vertriebenen) am Denkmal der Vertriebenen auf dem Hauptfriedhof in Karlsruhe



Dienstag, 3. November, 18.00 Uhr, Vortrag „Drei Generationen Raketenforschung in Hermannstadt“ mit Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, Musikbegleitung: Karl Heinz Piringer, im Markus-Gemeindesaal



Sonntag, 29. November, 15.00 Uhr, Adventsfeier im Markus-Gemeindesaal



