



29. Dezember 2025

Siebenbürgischer Gottesdienst am 6. Januar in Karlsruhe

Am Dienstag, dem 6. Januar, um 10.30 Uhr laden wir alle Siebenbürger Sachsen und deren Freunde ganz herzlich zum siebenbürgischen Gottesdienst in die evangelische Stadtkirche nach Karlsruhe ein.

Evangelische Stadtkirche Karlsruhe am Marktplatz Wir können an diesem Tag den Hauptgottesdienst der Alt- und Mittelstadtgemeinde nach unserer siebenbürgischen Tradition gestalten und unser siebenbürgisch-reformatorisches Erbe hier, im Zentrum der Badischen Landeskirche, repräsentativ darstellen. Der Gottesdienst ist zu einem bedeutenden Ereignis der Darstellung und Pflege der siebenbürgischen Tradition geworden. Pfarrer Nick Fernolendt wird den Gottesdienst zusammen mit der Siebenbürgischen Kantorei unter der Leitung von Andrea Kulin (Chor und Orgel) gestalten.



Im Anschluss bietet die Kantorei ein kleines Nachweihnachtskonzert an. Das Konzert wird den Tag noch festlicher gestalten und zu einer beeindruckenden Feier für die Siebenbürger und die alteingesessenen Gemeindemitglieder werden lassen.



Werner Gohn-Kreuz

