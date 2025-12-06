



6. Dezember 2025

Mitgliederhauptversammlung und Theater in Landshut

Am 15. November fand die Mitgliederhauptversammlung der Kreisgruppe Landshut im Saal der Peter-und-Paul Kirche in Landshut statt. Zahlreiche Mitglieder waren der Einladung gefolgt, um über die künftige Zusammensetzung des Ortsvorstandes abzustimmen. Nach der Begrüßung durch die amtierende Vorsitzende Kerstin Arz und einem Rückblick auf die vergangenen Jahre stellten die Vorstandsmitglieder sowie die Vertreterinnen und Vertreter der aktiven Gruppen ihre Rechenschaftsberichte vor. Der alte Vorstand wurde einstimmig entlastet.

Der neue Vorstand der Kreisgruppe Landshut mit der Vorsitzenden Kerstin Arz (vorne in der Mitte). Foto: Arthur Waadt Die anschließenden Neuwahlen leitete Tobias Krempels, unterstützt von Martin Molnar und Matthias Fleps. Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden mit großer Mehrheit in ihre jeweiligen Ämter gewählt.



Kerstin Arz wurde erneut zur Vorsitzenden der Kreisgruppe gewählt. Unterstützt wird sie künftig von drei Stellvertretern: Bernd Breit, Christiane Christian und Fabian Kloos. Das Amt des Kassiers bleibt in den Händen von Wilfried Hunyar. Carolin Orth und Irmgard Broos übernehmen die Kassenprüfung, Katrin Breit wurde als Schriftführerin bestätigt. Die Aufgaben in den verschiedenen Referaten wurden ebenfalls neu verteilt: Beatrix Hehn wird künftig das Jugendreferat betreuen, während sich Melanie Pauli um den Bereich Kultur kümmert. Für die Pressearbeit ist künftig Stefanie Christian verantwortlich, das Seniorenreferat liegt in den Händen von Heinz Engber. Das Internetreferat übernimmt Florian Hagn. Ergänzt wird der Vorstand durch die Beisitzerinnen und Beisitzer Johanna Arz, Frederike Stamm, Karl-Heinz Kowatsch und Jürgen Astner, die den Vorstand in seiner Arbeit tatkräftig unterstützen.



Die Mitgliederhauptversammlung zeigte erneut den starken Zusammenhalt innerhalb der Kreisgruppe Landshut und das Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Mitglieder. Der neu gewählte Vorstand blickt motiviert auf die kommenden Jahre und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Theaterpremiere in Landshut Im Anschluss an die Mitgliederversammlung und Neuwahlen des Vorstands in Landshut zeigte die Siebenbürgische Theatergruppe Landshut das Stück „Veilchenduft und Hochzeitstanz oder Det Anna breocht en Mun“ von Yasmin Mai-Schoger und feierte damit eine gelungene Premiere vor vollem Haus. Theatergruppe Landshut in der Anfangsszene in der Stube. Foto: Arthur Waadt Das Stück zeichnet die Situation im Siebenbürgen der 1980er Jahre, als einerseits noch die traditionellen Werte von Ehe und Familie galten, andererseits jedoch auch schon moderne Ideen und Vorstellungen Einzug hielten. Die schüchterne Anna soll schleunigst unter die Haube gebracht werden. Da Ostern vor der Tür steht und etliche junge Burschen aus dem Dorf – und damit potenzielle Heiratskandidaten – zum „Bespritzen“ erwartet werden, ziehen die Eltern alle Register, um Anna gut zu präsentieren. Auch die jüngere Schwester, der Besuch aus Deutschland und weitere Dorfbewohner geben ihr Bestes, um Anna an den sprichwörtlichen Mann zu bringen. Nur der kränkliche Großvater ist unbeteiligt und fordert selbst einiges an Pflege und Aufmerksamkeit. Daraus entwickelt sich eine turbulente Handlung mit Verwechslungen und viel Wortwitz.



In den wöchentlichen Proben, die bereits im Januar 2025 begonnen hatten, hat die Theatergruppe die Szenen gemeinschaftlich erarbeitet und einstudiert. Jedes einzelne Gruppenmitglied leistete einen wertvollen Beitrag zum Gelingen des Stücks. Das war auch auf der Bühne jederzeit zu spüren und wurde vom Publikum mit Gelächter und tosendem Applaus honoriert.



Die Gruppe würde sich freuen, das Stück weiter vor interessiertem Publikum zu präsentieren. Anfragen bitte an die Kreisgruppenvorsitzende Kerstin Arz. Die anschließenden Neuwahlen leitete Tobias Krempels, unterstützt von Martin Molnar und Matthias Fleps. Alle Kandidatinnen und Kandidaten wurden mit großer Mehrheit in ihre jeweiligen Ämter gewählt.Kerstin Arz wurde erneut zur Vorsitzenden der Kreisgruppe gewählt. Unterstützt wird sie künftig von drei Stellvertretern: Bernd Breit, Christiane Christian und Fabian Kloos. Das Amt des Kassiers bleibt in den Händen von Wilfried Hunyar. Carolin Orth und Irmgard Broos übernehmen die Kassenprüfung, Katrin Breit wurde als Schriftführerin bestätigt. Die Aufgaben in den verschiedenen Referaten wurden ebenfalls neu verteilt: Beatrix Hehn wird künftig das Jugendreferat betreuen, während sich Melanie Pauli um den Bereich Kultur kümmert. Für die Pressearbeit ist künftig Stefanie Christian verantwortlich, das Seniorenreferat liegt in den Händen von Heinz Engber. Das Internetreferat übernimmt Florian Hagn. Ergänzt wird der Vorstand durch die Beisitzerinnen und Beisitzer Johanna Arz, Frederike Stamm, Karl-Heinz Kowatsch und Jürgen Astner, die den Vorstand in seiner Arbeit tatkräftig unterstützen.Die Mitgliederhauptversammlung zeigte erneut den starken Zusammenhalt innerhalb der Kreisgruppe Landshut und das Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Mitglieder. Der neu gewählte Vorstand blickt motiviert auf die kommenden Jahre und bedankt sich für das entgegengebrachte Vertrauen.Im Anschluss an die Mitgliederversammlung und Neuwahlen des Vorstands in Landshut zeigte die Siebenbürgische Theatergruppe Landshut das Stück „Veilchenduft und Hochzeitstanz oder Det Anna breocht en Mun“ von Yasmin Mai-Schoger und feierte damit eine gelungene Premiere vor vollem Haus.Das Stück zeichnet die Situation im Siebenbürgen der 1980er Jahre, als einerseits noch die traditionellen Werte von Ehe und Familie galten, andererseits jedoch auch schon moderne Ideen und Vorstellungen Einzug hielten. Die schüchterne Anna soll schleunigst unter die Haube gebracht werden. Da Ostern vor der Tür steht und etliche junge Burschen aus dem Dorf – und damit potenzielle Heiratskandidaten – zum „Bespritzen“ erwartet werden, ziehen die Eltern alle Register, um Anna gut zu präsentieren. Auch die jüngere Schwester, der Besuch aus Deutschland und weitere Dorfbewohner geben ihr Bestes, um Anna an den sprichwörtlichen Mann zu bringen. Nur der kränkliche Großvater ist unbeteiligt und fordert selbst einiges an Pflege und Aufmerksamkeit. Daraus entwickelt sich eine turbulente Handlung mit Verwechslungen und viel Wortwitz.In den wöchentlichen Proben, die bereits im Januar 2025 begonnen hatten, hat die Theatergruppe die Szenen gemeinschaftlich erarbeitet und einstudiert. Jedes einzelne Gruppenmitglied leistete einen wertvollen Beitrag zum Gelingen des Stücks. Das war auch auf der Bühne jederzeit zu spüren und wurde vom Publikum mit Gelächter und tosendem Applaus honoriert.Die Gruppe würde sich freuen, das Stück weiter vor interessiertem Publikum zu präsentieren. Anfragen bitte an die Kreisgruppenvorsitzende Kerstin Arz. Stefanie Christian

Schlagwörter: Landshut, Mitgliederversammlung, Theater

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.