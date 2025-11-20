



20. November 2025

Kontinuität im Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrat

Am 31. Oktober fand im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen die 65. Mitgliederversammlung des Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturrats statt. Nach einigen Jahren im digitalen Format fand die Versammlung dieses Mal ausschließlich in Präsenz statt. Vertreter von zehn der insgesamt vierzehn Mitgliedseinrichtungen des Kulturrats aus Deutschland, Rumänien, Österreich und der Schweiz nahmen daran teil, ein erfreulich hoher Anteil.

Zwei Drittel des neuen alten Kulturrat-Vorstands nach der Wahl: Dr. Stefan Măzgăreanu (links) und Thomas Şindilariu. Prof. Dr. Berthold Köber konnte an der Mitgliederversammlung leider nicht teilnehmen. Foto: Siegbert Bruss Die Hauptaufgabe des Kulturrats als Trägerverein des Siebenbürgen-Instituts mit Siebenbürgischer Bibliothek und Archiv besteht in der Sicherstellung der Finanzierung und damit der Aufrechterhaltung des Betriebs von Institut, Bibliothek und Archiv. In seinem Tätigkeitsbericht hob der Vorsitzende Dr. Stefan Măzgăreanu die derzeitigen Arbeitsschwerpunkte hervor, vor allem Projekte zur Erschließung von Archivbeständen und zur Digitalisierung. Er machte aber auch die ohnehin schon seit langem bestehenden herausfordernden finanziellen Rahmenbedingungen deutlich, die sich in den letzten beiden Jahren durch einen spürbaren Rückgang von Spenden und geringer werdender Projektförderung noch verschärften. Allein durch die Erträge der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek konnten diese Einnahmeverluste wie auch steigende Personalkosten ausgeglichen werden.



Turnusmäßig fanden dieses Jahr auch Vorstandswahlen statt. Der bisherige Vorstand – Dr. Stefan Măzgăreanu (Vorsitzender), Thomas Şindilariu (stellvertretender Vorsitzender) und Prof. Dr. Berthold Köber (Schriftführer) – stellte sich erneut zur Wahl und wurde für eine weitere dreijährige Amtszeit bestätigt. Diese personelle Kontinuität im Vorstand ist eine wichtige Voraussetzung für die größtmögliche Unterstützung des Trägerobjekts, des Siebenbürgen-Instituts. Die neuen alten Vorstandsmitglieder besitzen eine bereits seit Jahrzehnten währende Nähe und Vertrautheit zu dieser Einrichtung, die weit vor die Zeit von Vorstandsmandaten zurückreicht.



Die Versammlung bot den Vertretern der Mitgliedseinrichtungen die Möglichkeit, auch über ihre eigene Tätigkeit zu berichten. Durch diesen Informationsaustausch ergaben sich spontan mehrere Anknüpfungspunkte zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung. Abschließend waren sich alle Teilnehmer darin einig, Mitgliederversammlungen häufiger in Präsenz abzuhalten, um so neben persönlichen Begegnungen auch den wertvollen direkten Austausch zu ermöglichen. Die Hauptaufgabe des Kulturrats als Trägerverein des Siebenbürgen-Instituts mit Siebenbürgischer Bibliothek und Archiv besteht in der Sicherstellung der Finanzierung und damit der Aufrechterhaltung des Betriebs von Institut, Bibliothek und Archiv. In seinem Tätigkeitsbericht hob der Vorsitzende Dr. Stefan Măzgăreanu die derzeitigen Arbeitsschwerpunkte hervor, vor allem Projekte zur Erschließung von Archivbeständen und zur Digitalisierung. Er machte aber auch die ohnehin schon seit langem bestehenden herausfordernden finanziellen Rahmenbedingungen deutlich, die sich in den letzten beiden Jahren durch einen spürbaren Rückgang von Spenden und geringer werdender Projektförderung noch verschärften. Allein durch die Erträge der Stiftung Siebenbürgische Bibliothek konnten diese Einnahmeverluste wie auch steigende Personalkosten ausgeglichen werden.Turnusmäßig fanden dieses Jahr auch Vorstandswahlen statt. Der bisherige Vorstand – Dr. Stefan Măzgăreanu (Vorsitzender), Thomas Şindilariu (stellvertretender Vorsitzender) und Prof. Dr. Berthold Köber (Schriftführer) – stellte sich erneut zur Wahl und wurde für eine weitere dreijährige Amtszeit bestätigt. Diese personelle Kontinuität im Vorstand ist eine wichtige Voraussetzung für die größtmögliche Unterstützung des Trägerobjekts, des Siebenbürgen-Instituts. Die neuen alten Vorstandsmitglieder besitzen eine bereits seit Jahrzehnten währende Nähe und Vertrautheit zu dieser Einrichtung, die weit vor die Zeit von Vorstandsmandaten zurückreicht.Die Versammlung bot den Vertretern der Mitgliedseinrichtungen die Möglichkeit, auch über ihre eigene Tätigkeit zu berichten. Durch diesen Informationsaustausch ergaben sich spontan mehrere Anknüpfungspunkte zur Zusammenarbeit und gegenseitigen Unterstützung. Abschließend waren sich alle Teilnehmer darin einig, Mitgliederversammlungen häufiger in Präsenz abzuhalten, um so neben persönlichen Begegnungen auch den wertvollen direkten Austausch zu ermöglichen.

Schlagwörter: Kulturrat, Mitgliederversammlung, Vorstandswahlen

Bewerten: 12 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.