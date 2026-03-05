



5. März 2026

Kinderfasching und ­Faschingsball in Traunreut begeistern

Der traditionelle Kinderfasching der Kreisgruppe Traunreut lockte am Samstag, den 7. Februar, zahlreiche Familien ins Traunreuter Heimathaus. Mehr als 70 bunt verkleidete Kinder feierten gemeinsam mit ihren Angehörigen einen fröhlichen Nachmittag. Vorsitzender Richard Schneider eröffnete die Veranstaltung und betonte dabei die Bedeutung solcher Feste für das Miteinander in der Stadt. Mit Angeboten für Jung und Alt trage die Kreisgruppe bewusst zur Stärkung der Gemeinschaft und zu einem guten Gleichgewicht zwischen den Generationen bei, so Schneider.

Mehr als 70 verkleidete Kinder feierten Kinderfasching in Traunreut. Foto: Egon Buortmes Für beste Stimmung sorgten zwei Clowns sowie Mitglieder der Jugendtanzgruppe, die ein abwechslungsreiches Programm aus Spielen und Tänzen boten. Ein Höhepunkt war die Tanzeinlage der Kindertanzgruppe, die einstudierte Line-Dance-Choreografien präsentierte. Viele Gastkinder machten begeistert mit und füllten die Tanzfläche. Auch die Maskenprämierung durfte nicht fehlen: Die originellsten Kostüme wurden mit von McDonald’s gesponserten Gutscheinen ausgezeichnet. Nach einer Stärkung mit Krapfen, Würstchen und Limonade klang der Nachmittag bei weiteren Spielen aus.



Am Abend begann der Faschingsball mit Live-Musik. Schon kurz nach dem Start füllte sich die Tanzfläche, denn das hervorragende Musikrepertoire der „Klubb2“ sorgte durchgehend für beste Stimmung und animierte die Gäste zum Tanzen. Die Maskenpräsentation zeigte die große Kreativität der Besucher und stellte die Jury vor eine schwierige Entscheidung.



Für besondere Höhepunkte sorgten die Kinder- und Jugendgruppe der Trostberger Showtanzgruppe Elfer mit ihrer Show „Back to the moments“ sowie der traditionelle Auftritt der Traunreuter Jugendtanzgruppe, die mit einem humorvollen Sketch aus dem Schulalltag das Publikum zum Lachen brachte. Bis weit nach Mitternacht wurde weitergetanzt und gefeiert.



Der Faschingstag erwies sich erneut als voller Erfolg. Mit seinem vielfältigen Programm und der großen Beteiligung bleibt der Ball ein fester Bestandteil des kulturellen Lebens der Kreisgruppe. Vorsitzender Richard Schneider dankte allen Helferinnen und Helfern und hob hervor, dass solche Veranstaltungen wesentlich zum Zusammenhalt und zur Lebendigkeit der Gemeinschaft beitragen.

Schlagwörter: Kinderfasching, Ball, Traunreut

