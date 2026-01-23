



23. Januar 2026

Adventliche Backfreude und Nikolausfeier in Traunreut

Plätzchenduft, Musik und Nikolaus – die Kreisgruppe Traunreut erlebte Ende November und Anfang Dezember zwei festliche Höhepunkte, die Jung und Alt gleichermaßen begeisterten. Am 28. November 2025 verwandelte sich die Großküche des Traunreuter Wilhelm-Löhe-Förderzentrums in eine fröhliche Weihnachtsbäckerei. Unter der Leitung von Lea Schneider, Leiterin der Kindertanzgruppe, sowie mit Unterstützung von Benedikt Schulz und Dana Kellner fand dort ein Plätzchenbacken für interessierte Kinder statt.

Teilnehmer des Plätzchenbackens in Traunreut Foto: Richard Schneider Dank der Kooperation mit dem Förderzentrum konnte die großzügige Küche für diese Aktion genutzt werden. Die Resonanz war groß: 16 Kinder meldeten sich gemeinsam mit ihren Müttern an und sorgten für lebhaftes Treiben. Mit Begeisterung wurden Weihnachtsplätzchen ausgestochen, gebacken, verziert und liebevoll verpackt. Wer eine Pause vom Backen einlegte, konnte die fertigen Plätzchen mit Zuckerguss dekorieren und seiner Kreativität freien Lauf lassen. Das Ergebnis dieses gelungenen Nachmittags: rund 40 Plätzchenpäckchen, die bei der Advents- und Nikolausfeier der Kreisgruppe angeboten wurden, die am 6. Dezember stattfand.



Neben zahlreichen Senioren nahmen auch rund 30 Kinder und Jugendliche teil und sorgten für ein lebendiges Miteinander der Generationen. Viele der jungen Teilnehmer hatten für den Nikolaus Gedichte und musikalische Beiträge vorbereitet, sodass ein abwechslungsreiches Programm entstand. Musikalisch wurde die Feier von der „Wenger Stuben Musik“ begleitet, deren Darbietungen der Veranstaltung eine besonders festliche Note verliehen. Zum Abschluss der Feier überreichte der Nikolaus den Kindern kleine Päckchen – eine liebevolle Belohnung für ihre Beiträge und zugleich ein Höhepunkt des Abends. Der Vorsitzende der Kreisgruppe, Richard Schneider, sprach den Organisatoren sowie den Verantwortlichen des Förderzentrums seinen Dank aus und überreichte als Zeichen der Anerkennung eine kleine Spende.



Die Advents- und Nikolausfeier zeigte einmal mehr, wie lebendig die Gemeinschaft unserer Kreisgruppe ist. Sie verbindet Jung und Alt, schafft Raum für Tradition und Freude und stärkt das Miteinander. Vorsitzender Richard Schneider betonte, dass es gerade diese gemeinsamen Erlebnisse seien, die Wärme und Hoffnung schenken und die Kultur der Siebenbürger Sachsen lebendig halten.

Schlagwörter: Traunreut, Plätzchenbacken, Adventsfeier

